'Als je wilt begrijpen wat een verruimd bewustzijn is, moet je een glaasje prik drinken met een 4-jarige'

Michael Pollan (63), professor in de journalistiek aan de University of California, ging grondig te werk bij de research voor ‘How to Change Your Mind’. Hij slikte niet alleen lsd en andere drugs, maar rookte ook het gif van de coloradopad. Dat is zo krachtig dat je met een paar druppels een hond kunt verlammen en zelfs doden. Lsd en psilocybine, een stof die in sommige paddenstoelen zit, werken langzaam – een trip begint tussen de 20 minuten en een uur na het inslikken. Maar een paddengiftrip begint meteen, vlak na de eerste inhalering.

Michael Pollan «Nog voor je de rook hebt uitgeademd, ben je al compleet van de wereld. Je voelt je ego verpulveren en wegwaaien, en daarna gebeurt hetzelfde met je lichaam, alsof er een orkaan van categorie 5 over je heen gaat. De grenzen tussen jou en het universum vallen weg. Ik was wat blij toen het voorbij was. Ik betastte mijn armen en benen: ik was zo dankbaar dat ik er van elk twee had!»