'Er is meer dan ooit nood aan rituelen om onze angst te bezweren'

Barbara Raes «Ik was artistiek leider van een groot kunstencentrum, tot ik in 2014 een burn-out kreeg. Ik besloot om niet meer terug te keren en een opleiding te volgen over iets waar ik helemaal niets van kende. Ik wou mijn leven omvormen zodat het opnieuw samenviel met wie ik echt ben. Ik was altijd al geïnteresseerd in rouw en afscheid nemen. Ik had geen fascinatie voor de dood, maar interesse in hoe je mensen kan helpen die ermee geconfronteerd worden. Het ene moment leef je met je man of vrouw, het volgende moment is hij of zij weg. Hoe verwerk je dat? Ik dacht als kind: ‘Later ga ik daar iets mee doen.’ Middenin mijn burn-out besefte ik: later is nu. Ik schreef me in voor een cursus in de uitvaartbegeleidingsschool Green Fuse in het Britse stadje Totnes.»

HUMO U wou begrafenisondernemer worden?