Niet alleen in eigen land waakt het leger over onze veiligheid, onze soldaten gaan ook in het buitenland de strijd aan tegen onrecht en terreur. Humo sprak met Belgische militairen over hun uitheemse avonturen. In het laatste deel halen Els en Benny herinneringen op aan hun strijd tegen de taliban in Afghanistan en reist Roger terug naar het Congo van 1960, toen het koloniale tijdperk op zijn einde liep: ‘Whisky gemixt met cola is goed tegen diarree en malaria.’