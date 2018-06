In Hollywood grijpt een nieuw fenomeen om zich heen: de vrouwelijke remake. Na ‘Ghostbusters’ is het deze week de beurt aan ‘Ocean’s 8’, de feministische reboot van Steven Soderberghs populaire kraakfilm ‘Ocean’s Eleven’. Deze keer dus geen George Clooney, Brad Pitt en Matt Damon, maar wel Sandra Bullock, Cate Blanchett en Anne Hathaway. En er zitten nog meer remakes van beroemde classics in de pijplijn: een met oestrogeen gevuld overzicht!