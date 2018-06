Heethoofden en digimeiden: hoe pornoverslaving jonge mannen depressief maakt

'Jongens van 16 gaan niet meer achter meisjes aan: seks op het internet windt hen meer op'

De Playboy of Hustler onder de matras, wie had ooit gedacht dat dat bijna romantisch zou klinken? En toch: video’s binnensmokkelen of zelfs wachten tot een pornofilm is gedownload, lijkt idyllisch nu op websites als Xvideos, Hamster of Bonga Cams porno in de waanzinnigste variëteiten met één klik op je scherm verschijnt.

Gary Wilson «Mijn vrouw heeft een internetforum over seksuele relaties, en in 2010 werd ze overspoeld met vragen van mannen met seksuele problemen. Ze masturbeerden dagelijks terwijl ze naar porno keken. Ze merkten dat ze steeds moeilijker klaarkwamen bij hun vrouw of hun vriendin. Ze raakten niet meer opgewonden van vrouwen van vlees en bloed en kregen soms zelfs nog nauwelijks een erectie. Ze waren doodsbang dat dat nooit meer goed zou komen.»

HUMO Eén van hen vertelde zelfs dat vrijen met zijn vrouw kunstmatig aanvoelde. Dat is de wereld op zijn kop.

Wilson «Masturberen bij porno is voor hen the real thing. Ze beginnen ook naar vormen van porno te kijken die eigenlijk niet stroken met hun normen en waarden. ‘Voor ik naar internetporno begon te kijken, was ik helemaal niet geïnteresseerd in extreme seks,’ vertelde iemand. ‘Maar nu hou ik van dingen die ik vroeger afkeurde.’ Met die verlangens kunnen ze ook niet bij hun vrouw terecht. Veel van die mannen besluiten een punt te zetten achter hun relatie en raken geïsoleerd.

»Maar het meest verontrustend vond ik de berichten van scholieren die vertelden dat ze al sinds hun 12de naar porno keken en op hun 16de wel seksuele ervaringen met meisjes hadden gehad, maar dat ze daar niet meer naar op zoek gingen omdat het zo teleurstellend was. Volgens een recent Amerikaans onderzoek zijn jongens van 18 jaar zo’n 10 procent minder seksueel actief dan tien jaar geleden.»