In de vergeetputten van de VS: Rachel Kushner toont begrip voor seriemoordenaars en verkrachters

‘Club Mars’, de opvolger van Rachel Kushners bestseller ‘De vlammenwerpers’, is het levensverhaal van de 29-jarige Romy Leslie Hall, een voormalige stripteaseuse en lapdanseres, en thans gedetineerde W314.159. Het leven van de antiheldin ontspoort al vroeg en belandt in een soort coma als ze twéé keer levenslang ‘plus zes jaar’ krijgt voor het doden van haar stalker. Humo sprak met de schrijfster: ‘Misdadigers met een traumatische jeugd hebben recht op meer begrip, want hun leven is vanaf het begin vergiftigd.’