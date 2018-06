De snelste weg naar een diploma: Humo's spetterende spiektips voor sputterende studenten

Oude Nokia

Lang vervlogen is de tijd dat studenten rolletjes volgepende microscopisch kleine briefjes in hun balpennen propten, om die nadien voor het oog van de docent te zien openspringen. Tegenwoordig is het arendsoog van de leerkracht gericht op een nieuwe bedreiging: de smartphone. Daarmee hebben studenten immers een wereldwijd web aan antwoorden aan hun vingertoppen. Een beetje leerkracht begint het examen dus pas nadat alle smartphones in beslag genomen zijn. Wat de doorsneeleerkracht in al z’n overmoed vaak over het hoofd ziet, is controleren of die dingen uitgeschakeld zijn. Daarin ligt een gouden kans voor de hele klas.

In de eerste stap van dit plan verandert iedereen zijn beltoon in een duidelijke opname van een fragment uit de cursus: een reeks jaartallen met bijbehorende gebeurtenis, of een moeilijke formule. Vervolgens dient iedereen, volledig volgens de regels, zijn smartphone in. En dan breekt fase twee aan: één leerling tast de onderkant van z’n stoel af, waar de week voordien al een ouderwetse gsm op vastgetapet werd, met de nummers van alle studenten op de sneltoetsen geprogrammeerd. De uitverkoren student belt nummer na nummer op, waardoor telkens een deel van de cursus door de klas schalt.

Wij raden aan om te kiezen voor een antieke Nokia 3210, of een vergelijkbaar model. Ten eerste omdat de toetsen ervan zo groot zijn dat ze makkelijk te vinden zijn op de tast, en ten tweede omdat batterijen in die tijd nog gemaakt werden om méé te gaan – zelfs na een week onderaan de stoel zal de batterij nog voor de helft opgeladen zijn.