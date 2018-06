Sax en liefde: Kamasi Washington wijst de weg

'Als je de wereld wilt veranderen, moet je vooral stoppen met anderen te vragen om ze te veranderen'

Kamasi Washington is de Rubeus Hagrid van de jazz: een imposant bebaarde boom van een vent die, zodra hij zijn mond opendoet, verraadt dat hij een klein hartje heeft. Zo luid en fel zijn sax klinkt, zo zacht en zalvend is zijn stem als hij zich tegenover mij neervlijt in een Parijse sofa.

Kamasi Washington «Gisteren heb ik voor het eerst in mijn leven de Eiffeltoren bezocht. Jongens toch! Je denkt dat je iets kent omdat je het al een miljoen keer op postkaarten en in films gezien hebt, maar in het echt is het toch nog iets anders. Dat is één van de grote voordelen van op tournee gaan. Elke dag word je wakker in een nieuwe stad, in een nieuw land, en telkens moet je je veronderstellingen bijstellen door wat er op je pad komt. Dat houdt je geest scherp en open.»