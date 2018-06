'Kevin De Bruyne is een zegen voor de ploeg, maar met zijn kritiek strooit hij telkens klei ne beetjes vergif in het rond'

HUMO Heren, laten we beginnen bij de selectie van Roberto Martínez. Een billijke keuze?

Aimé Anthuenis «Als Vincent Kompany niet geblesseerd en in vorm is – twee belangrijke voorwaarden – is hij een meerwaarde voor onze verdediging. Martínez houdt hem er terecht bij. Zelfs al mist hij de eerste wedstrijden, tegen Panama en Tunesië, ik zou hetzelfde doen. Alleen zou ik Laurent Ciman niet met hem in de weegschaal hebben gelegd. Als Martínez ook Thomas Vermaelen nog verliest, zal hij heel blij zijn met Ciman. Hij had beter Thorgan Hazard of Youri Tielemans thuisgelaten. Of Adnan Januzaj. Nu heeft hij wel erg veel middenvelders mee. Alsof hij naar de namen keek, en niet naar de posities.»