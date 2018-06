De 7 Hoofdzonden: Shirley Manson (Garbage): 'Ik hou ervan om in overvloed te leven. Natuurlijk heb ik ook met harddrugs geëxperimenteerd'

'Binnenkort word ik 52, maar ik voel me beter en mooier dan ooit. De rest van de wereld denkt er natuurlijk helemaal anders over (lacht luid)'

In een lang zwart gothisch gewaad, op torenhoge plateauzolen, de rode haren strak achterovergekamd en de ogen aangezet met buitenaards blauwe oogschaduw laat Shirley Manson me binnen in een georgiaanse rijwoning in een groene buitenwijk van Londen. Het huis is van Mansons goede vriendin en manager Mirelle Davis, die het gezelliger/goedkoper (schrappen wat niet past) leek om een persdag in haar eigen woonkamer te organiseren dan in het zoveelste onpersoonlijke/dure hotel. Alleen is de verwarming stuk. ‘I’m freezing my tits off!’ laat Manson door het hele huis galmen, in dat sappige Schots van haar, waarna ze één van haar kenmerkende lachsalvo’s afvuurt. De biecht kan beginnen.

Shirley Manson «Ik ben gelovig opgevoed, Schots presbyteriaans. Mijn vader is heel erg gelovig. Mijn moeder was ook gelovig, zij het minder streng. Maar eigenlijk mag ik niet speculeren over haar vroomheid, ze kan zich niet meer verdedigen (Mansons moeder stierf in 2008 aan een zeldzame, agressieve vorm van dementie, red.).

»Als kind was ik zelf heel vroom, ik nam mijn catechese zeer serieus – mijn vader was ook mijn leraar op de zondagsschool. Ik onderhield een innige band met Jezus, tot ik ongeveer tien was en inzag dat al die pilaarbijters rond me eigenlijk hypocrieten vol bullshit waren. Maar door mijn vader heb ik wél nog altijd respect voor gelovigen. Mijn vader is een goed mens, hij probeert echt een moreel, moedig en mild leven te leiden. He practices what he preaches, zoals we zeggen.»

Woede

HUMO Eén van je eerste jobs was winkelbediende op de make-upafdeling van kledingwarenhuis Miss Selfridge in Edinburgh. Daar hield je ervan om kwaad naar de klanten te kijken.

Manson (lacht) «Woede heeft altijd een rol van betekenis gespeeld in mijn leven. Ik schaam me niet voor mijn woede, het is altijd het vuur geweest waarmee ik mijn huis verwarmde. Woede is me goed van pas gekomen in zakelijke onderhandelingen, maar ook in mijn persoonlijke relaties. Als je in verbinding staat met je woede ben je alert, het maakt dat je jezelf kunt verdedigen, en dat mensen twee keer nadenken vooraleer ze over je heen trappelen. Ik geloof dus in woede, zolang ze maar gecontroleerd is.»

HUMO Als tiener zat je in het Schotse rockgroepje Goodbye Mr. Mackenzie. Als je nooit in de muziek was gestapt, was je huis dan afgebrand van woede?

Manson «Absoluut. I was a cutter – ik sneed mezelf als puber, en zelfverwonding is misschien wel hét teken van ongeuite woede. Mijn woede was zo sterk dat er ongelukken zouden gebeuren als ik ze op anderen zou richten. Dat begreep ik heel goed, dus ik richtte die kwaadheid op mezelf. Dat maakte ze ook controleerbaar.