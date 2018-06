Het gaat snel voor Angèle. 'Mijn moeder wilde me absoluut zelf naar de eerste repetitie met Damso brengen: 'Zo haalt hij zich niks in z'n hoofd''

'Kim Kardashian en Kanye West zijn verschrikkelijk. Zij regeren in de wereld van Instagram, maar het is slechts een hype.'

Nog een bewijs dat de zus van Roméo Elvis een bonafide popster is: bij al die concerten zullen op de eerste rijen een hoop lookalikes staan, meisjes die de blonde pony, zwarte eyeliner en bijhorende attitude van hun idool imiteren. Dat was in ieder geval zo toen ze eind april in Brussel speelde op Les Nuits Botanique, waar ze haar publiek – zoals zo vaak de afgelopen maanden – helemaal inpakte.

Het is duidelijk: Angèle Van Laeken hééft het. Die magnetische mix van schoonheid, intelligentie en evenveel jonge stedelijke wereldwijsheid als jeugdige aaibare onschuld. Haar stijl is trendy en nonchalant: voor dit interview de ochtend na haar concert in de Botanique komt ze op hippe saunaslippers (mét witte sportsokken) binnengesloft, zonder make-up en met douchehaar. It-girls worden doorgaans met argwaan bekeken en moeten zichzelf voortdurend bewijzen. Na haar plotse doorbraak met ‘La loi de Murphy’ klonk het dat Angèle zich maar eens moest tonen op een podium. Die eerste concerten is ze zonder noemenswaardige kleerscheuren doorgekomen, deze zomer maakt ze haar opwachting op een hele reeks festivals.

Angèle «Ik vind het heel spannend. Ik heb de afgelopen maanden het terrein al grondig verkend. We hebben een twintigtal concerten gespeeld in de aanloop naar de zomer, concerten in Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk. We wilden ons absoluut voorbereiden op de festivals, en ik denk dat we klaar zijn.

»Zo lang als ik me kan herinneren, ga ik al naar festivals. Ik was 14 toen ik met vriendinnen voor het eerst naar Couleur Café trok. Dat was hét festival waar je als Brusselse na de examens naartoe ging, hè. En mijn ouders konden me daar gewoon afzetten en ophalen. Een andere zeer sterke festivalherinnering was toen ik op mijn 17de naar Pukkelpop ging, en daar Eminem en Major Lazer zag.»

HUMO Het Dance Hall- en Boiler Roompubliek rende dat jaar over de weide richting hoofdpodium, waar Major Lazer uitgerekend Neil Young kwam vervangen.

Angèle «Dat was er net zo leuk aan: het was een volslagen verrassing. Maar ongeveer één uur op voorhand wisten we dat Major Lazer zou spelen. Ik heb ook als een gekkin gerend. En dan had je Diplo die de hele wei vroeg om zijn T-shirt uit te trekken en in de lucht te gooien. Ik heb dat ook gedaan – ik was al flink dronken (lacht). Dat vind ik wel jammer: vroeger ging ik naar festivals om te feesten, nu ga ik er om te werken.»