'We verwachten te veel. De kans dat je twee keer de lotto wint, is groter dan dat je vijf à zes wereldspelers kunt puren uit 11 miljoen inwoners.'

HUMO De onvermijdelijke vragen eerst: hoe groot is de kans dat we een rol van betekenis spelen in Rusland?

Karl Vannieuwkerke «Ik trap een open deur in, maar we hebben een generatie die zeker meespeelt voor de titel. Als we nu nog niet in aanmerking komen, zal het nooit lukken. Maar het blijft voetbal, natuurlijk. Vanaf de knock-outfase zal het afhangen van details.»

Aster Nzeyimana «Je mag niet onderschatten hoe moeilijk het is. Nu lijken we soms bijna te denken dat we recht hebben op die wereldtitel, gewoon omdat we een goede generatie spelers hebben. Maar kijk eens naar de Brazilianen: die zijn sinds 2002 al geen wereldkampioen meer geweest. Zij wachten al zestien jaar, en dan heb je het over het grootste voetballand ter wereld. Nu ja, natuurlijk hoop ik dat de Duivels het halen. Maar ik denk dat de kans klein is.»

HUMO Zo’n 4 procent, meer bepaald. Berekend door statistiekbureau Gracenote. Toch wel héél weinig, niet?

Vannieuwkerke «Tja, ze verdelen die percentages over álle 32 landen. Als je gewoon nog maar meedoet, heb je al 1 procent kans. Dus dat wil ook zeggen dat er al 32 procent wég is, nog voor ze de rest beginnen te verdelen onder de echte kanshebbers. Met statistieken kun je vrijwel alles bewijzen of tegenspreken.»

Nzeyimana «Nu, mocht het deze keer weer niets worden, dan is er over twee jaar alweer een EK, hè (lacht).»

HUMO Zo kun je altijd optimistisch zijn.

Nzeyimana «Grapje, het moet nu eindelijk maar eens gaan gebeuren.»

Vannieuwkerke «Ik hoop dat we motivatie kunnen putten uit uitspraken zoals die van de Duitse steraanvaller Thomas Müller onlangs. Hij bemerkte dat er ‘al wat stof lag op onze gouden generatie’. Dat ze dat citaat maar eens ophangen in de kleedkamer om de jongens aan te vuren. Het zal nodig zijn: we hebben niet genoeg klootzakjes in de ploeg om wereldkampioen te worden. Doodjammer dus dat Nainggolan er niet bij is.»

HUMO Dé naam is gevallen! Als iemand die graag prat gaat op zijn empatische vermogen, Karl: bloedde je hart het felst voor Radja of voor Martínez?