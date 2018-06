Uit de platenkast van Mauro: 'Percussion Ensemble' van Milford Graves

Er valt veel te zeggen over kwakzalvers, valse profeten en dwalende leiders, maar niet dat ze in het algemeen slecht boeren. Tot één van die categorieën behoren lijkt me in vele gevallen zowat een vereiste als je succes wilt hebben. Graag had ik hieromtrent ook staan sneren naar een aantal politici en popsterren, maar omdat ik gisteren domweg mijn enkel heb verzwikt, krijg ik vandaag zelfs geen open deur ingetrapt.

Dan maar een showorkest oproepen dat onmiddellijk met een swingende tune de aandacht afleidt voor de aankondiging van een ware artiest, een rolmodel en tovenaar, een uitzondering en voorbeeld, het tegenovergestelde van bovengenoemde paljassen, en bovenal een overtuigende pleitbezorger voor alles wat schots en scheef is, dat ook. Kortom, dames en heren, een bijzondere man. Hier is hij dan: Milford Graves.

Een gigant onder de freejazzdrummers. Eén enkele plaat van hem naar voren schuiven is ietwat nutteloos, omdat hij als levenslange improvisator toch altijd ergens op een briljante manier zichzelf allesbehalve aan het herhalen is. Maar als het echt niet anders kan, dan ga ik voor ‘Percussion Ensemble’ uit 1965. Al was het maar wegens het label, ESP-Disk, met zijn fantastische motto: ‘The artists alone decide what you will hear.’