Hoe uw darmen enorme invloed hebben op uw lichamelijke én mentale gezondheid (en hoe u kunt afvallen zonder moeite)

'In ethisch opzicht valt er tegen vegetarisme niets in te brengen, maar matige vleeseters maken minder kans op hartziekten en op de meeste kankers.'

In ‘Het slimmedarmendieet’ legt dokter Michael Mosley (61), presentator van uitstekende wetenschapsprogramma’s op de BBC, uit hoe het microbioom ons immuunsysteem en ons lichaamsgewicht mee bepaalt, maar ook hoe het een rol speelt bij mentale problemen als angst en depressie.

HUMO We weten pas sinds kort hoe belangrijk de bacteriën in onze darmen zijn. Hoe komt het dat het zo lang heeft geduurd?

Michael Mosley «Omdat we nu pas de technologie hebben om ze te identificeren. In onze darmen leven duizenden soorten bacteriën, maar de meeste kunnen niet overleven buiten hun vertrouwde omgeving. Het overgrote deel kun je ook niet in een laboratorium kweken. Maar dankzij de gentechnologie kunnen we nu darmbacteriën opsporen aan de hand van stukjes DNA. We kunnen ze nog altijd niet zien, maar door de genetische sporen die ze achterlaten, kunnen we ze identificeren. We kunnen ook zien welke invloed veranderingen in de darmflora hebben op onze eetlust, onze hersenen en nog veel meer.

»Mijn allereerste wetenschappelijke documentaire ging over Barry Marshall, een Australische wetenschapper die in 1984 heeft ontdekt dat maagzweren worden veroorzaakt door een bacterie, de Helicobacter pylori. Niemand geloofde hem toen. Zelfs toen ik in 1994 mijn docu maakte, weigerden veel deskundigen te accepteren dat hij gelijk had, ook al waren er ondertussen studies verschenen die zijn bevindingen bevestigden. Een vooraanstaande professor zei me letterlijk: ‘Ik weiger te geloven dat een onbetekenende snul uit West-Australië iets heeft ontdekt waar ik veertig jaar overheen heb gekeken. Ik hoef zijn research ook niet te lezen om te weten dat hij fout zit. Ik zou nog liever de maag van mijn patiënten wegnemen dan hen antibiotica voor te schrijven tegen die zogenaamde bacterie.’

»Marshall heeft als eerste aangetoond dat een voorheen onbekende bacterie een grote invloed had. Plots besefte men dat de darmen, en de bacteriën die erin leven, misschien toch het onderzoeken waard waren. In 2005 kreeg hij de Nobelprijs voor Geneeskunde. Niet alleen een erkenning voor hem, meer dan twintig jaar na zijn ontdekking en na tegenwind van veel professoren, maar ook een mijlpaal voor het onderzoek naar bacteriën. Plots ging er veel geld naartoe.

»Een andere belangrijke stap is de kweek van steriele muizen, die geen bacteriën in hun darmen hebben. Met die beestjes kun je allerlei interessante experimenten doen. Men heeft bijvoorbeeld ontlastingsstalen van magere en van dikke kinderen in de darmen van die muizen gebracht. Wat bleek? De muizen die de ontlasting van dikke kinderen kregen, werden dik, en de muizen die de ontlasting van magere kinderen kregen, bleven mager. Nochtans aten alle muizen exact hetzelfde aantal calorieën. Nog boeiender: je kunt van verlegen muizen agressieve beestjes maken als je ze bepaalde probiotica geeft, dus voeding die levende bacteriën bevat.