De TTT-Tussenstand: het beste van 2018 tot dusver

'Dertig jaar geleden was hip hop nog een obscuur genre, vandaag is het dé muziek voor dertienjarigen'

----------

De beste platen volgens de TTT-redactie:

Parquet Courts – ‘Wide Awake!’ Beach House – ‘7’ Amen Dunes – ‘Freedom’ Courtney Barnett – ‘Tell Me How You Really Feel’ STIKSTOF – ‘Overlast’ Young Fathers – ‘Cocoa Sugar’ Kacey Musgraves – ‘Golden Hour’ Janelle Monáe – ‘Dirty Computer’ Pusha-T – ‘Daytona’ Arctic Monkeys – ‘Tranquility Base Hotel & Casino’

-------------

En de artiesten met wie we spraken:

Blackwave.

Antwerps jazzy hiphopduo dat in de eerste helft van 2018 overal te horen was en deze zomer overal te zien is, onder meer op Rock Werchter en Gent Jazz.

HUMO Wat vonden jullie de beste nieuwe plaat of song van het voorjaar?

Willem Ardui «De nieuwe van The Voidz, de andere groep van Julian Casablancas van The Strokes. Je hóórt gewoon dat die gasten plezier gehad hebben tijdens de opnames. Rock, metal, hiphop, alles kon, en dankzij het schrijftalent van Casablancas houdt het ook steek.»

Jean Atohoun «Ik vind ‘Care for Me’ van de Amerikaanse rapper Saba ontzettend mooi. Hij bouwt zijn hiphopsongs rond zijn pianospel, waardoor hij een bijzonder persoonlijk geluid heeft gecreëerd. Deze plaat heeft hij geschreven nadat zijn neef is doodgestoken in Chicago. Krachtig spul.»

HUMO Wat was het sterkste optreden?