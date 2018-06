Het is moeilijk puzzelen in Vilvoorde, maar burgemeester Hans Bonte en deradicaliseringsambtenaar Jessika Soors hebben de voorbije jaren wereldwijd krediet opgebouwd met hun aanpak. Als deradicaliseren een industrie is, dan is Vilvoorde een sterk merk: ‘Aan de oppervlakte lijkt alles rustig, maar dat betekent niet dat er niets broeit.’

Lees ook: 'Leren deradicaliseren (1): Humo ging op bezoek in de Belgische gevangenissen'

'Als Anke Van dermeersch op een koran gaat staan, is dat olie op het vuur. Ook bij jongeren die tot nu toe veel konden slikken'

HUMO Er bestaat consensus over de reden van jullie succes: kennis. Jullie hebben alles en iedereen in kaart gebracht, jullie kennen het terrein door en door.

JESSIKA SOORS «Dat klinkt alsof het werk voltooid is, maar dat klopt niet: nog altijd moeten we de vinger voortdurend aan de pols houden en waakzaam blijven. Vorige week zondag kreeg ik telefoon van een schooldirecteur: hij had opgevangen dat één van onze FTF’ers (Foreign Terrorist Fighters, red.) was teruggekeerd. De burgemeester was op het Best Kept Secret-festival en ik had een vrije dag, maar we hebben de machinerie meteen in gang gezet. Op zo’n moment weten we wat we moeten doen en wie we moeten aanspreken. Na een halve dag hard werk bleek het vals alarm, gelukkig. Het was hoe dan ook een goede oefening: het toont hoe alert en toegewijd ons team is.»

HANS BONTE «Onze sterkte is de betrokkenheid van veel mensen en gezinnen uit de allochtone gemeenschap. Er zijn 28 mensen vertrokken: die hebben bijna evenveel families achtergelaten. Die mensen zijn ongelofelijk zorgzaam en geëngageerd, omdat ze weten welke ellende een vertrek of terugkeer kunnen aanrichten. Hun afkeer voor IS is mogelijk nog groter dan de onze. Zij hebben het gevoel dat hun religie gestolen is. Met de hulp van die mensen hebben wij een groot netwerk uitgebouwd, dat diep vertakt is in de allochtone gemeenschap. En die mensen hebben een groot vertrouwen in ons.»

HUMO Wie is ‘ons’ precies?

BONTE «De kern is onze lokale integrale veiligheidscel. Daarin zitten Jessika, ik, de korpschef en Tarik Yahyioui, de hoofdinspecteur van de politie die de radicaliseringsdossiers opvolgt. Wij komen officieel om de drie à vier weken samen, maar in de praktijk overleggen we bijna dagelijks. Ook in het weekend, ’s avonds en ’s nachts als het moet. We verzamelen nauwgezet alle informatie over onze geradicaliseerde mensen in de gevangenis, maar ook wat we op straat vernemen. Gisteren hebben we nog een oudere vrouw ontvangen, de grootmoeder van twee kindjes die in Syrië zijn geboren. Die vrouw wil haar kleinkinderen naar België laten komen. Ze heeft ons belangrijke informatie gegeven. Ik denk niet dat iemand in Vlaanderen een beter zicht heeft op de situatie dan wij. Dat heeft te maken met de kleinschaligheid, maar ook met het engagement van ons team.»

HUMO Jullie expertise wordt intussen ook op een hoger niveau aangewend. Eén van de twee Vlaamse antiradicaliseringsambtenaren komt van hier.

BONTE «Hij is opgegroeid in deelgemeente Houtem. Heel wat van zijn vrienden zijn vertrokken naar Syrië: hij is achtergebleven. Ik heb indertijd nog subsidies losgeweekt bij Vlaams minister Jo Vandeurzen, zodat ik hem kon inschakelen bij een vzw die opvoedingsondersteuning verleent aan gezinnen. Vorige week zei minister Geens in het parlement dat hij samen met zijn collega schitterend werk levert in de Vlaamse en Brusselse gevangenissen. Ze moeten de klus klaren met twee personen voor alle gevangenissen, ze hebben vooral nog veel collega’s nodig.»