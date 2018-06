Dwarskijker over 'Dries Mertens, God in Napels', 'Kevin De Bruyne: Genie in Manchester' en 'Gilles De Bilde thuis bij de Duivels': Een perfecte schwalbe in het stadspark

Dries Mertens: ‘God in Napels’

Eén – 7 juni – 664.747 kijkers

Kevin De Bruyne: ‘Genie in Manchester’

Eén – 13 juni – 782.169 kijkers

De bobo’s van de Koninklijke Belgische Voetbalbond, die voor de sport twee à drie zakendiners per dag kunnen verstouwen, droegen alle Belgen op om tijdens het WK als één man achter de Rode Duivels te staan. Dat leek mij, als Belge néerlandophone, een veeleer aangename plicht, al met al. Bovendien kon ik me beroepshalve maar beter aan de driekleurige voetbalgekte op de televisie overgeven dan dat ik dofweg naar het nieuwe seizoen van ‘Met vier in bed’ zat te staren. In de eerste aflevering van dat programma opperde een figuur met een zeker aplomb dat hij niet zelden zijn persoonlijke hoofdkussen meenam als hij uit logeren ging. En nu jij weer. Je zit erbij, je kijkt ernaar en je vraagt je af hoelang televisieformules zichzelf kunnen overleven. Je vraagt je misschien ook af hoe zielig je beroepshalve bent als je op zomerse lenteavonden, die een beetje senior writer tot fijnzinnige sfeerreportages over diensters op caféterrassen noden, naar ‘Met vier in bed’ zit te kijken.

Neen, geef me dan maar Ruben Van Gucht die welhaast glimmend van voldoening bij een stuk of wat Rode Duivels langsgaat. Als je in kennerskringen niet meteen door de mand wil vallen, kun je het maar beter over de Duivels dan over de Rode Duivels hebben. En dan te bedenken dat rood het steeds slechter doet in de peilingen.

Zo’n Duivel is Dries Mertens, gevierde spits bij SSC Napoli, die in die stad naar de roepnaam Ciro dient te luisteren of – porca miseria! – er zwaait wat. Ten huize van Dries Mertens kun je vanaf het dakterras, eventueel onder het genot van een glas gloedvolle Aglianico, de Vesuvius zien, en het eiland Capri en de Amalfikust: laten we het er gemakshalve maar over eens worden dat Ciro en zijn geliefde mooi wonen, op een plek die Lord Byron vast op ideeën had gebracht. Mij overigens ook wel, maar ik pak daar liever niet mee uit.