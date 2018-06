'Beast': 'Psychologische terreur in de idyllische natuur'

HUMO Wat was de precieze inspiratie voor ‘Beast’?

Michael Pearce «Toen ik opgroeide op Jersey deden er nog altijd verhalen de ronde over ‘The Beast of Jersey’, een seriemoordenaar die in de jaren 60 of 70 tien jaar lang lelijk had huisgehouden. In mijn kindertijd was The Beast een deel van de folklore geworden, als een soort boeman. Dat leek me wel iets voor mijn eerste langspeelfilm, maar ik wilde niet de zoveelste policier maken. Pas toen ik vernam dat de moordenaar een vrouw had, die niets van zijn misdaden wist, vond ik mijn invalshoek. Zij is zo’n personage dat in zulke verhalen meestal aan de rand staat, maar hier dus de leading lady is.»

HUMO Je ziet dat je een gelukkige jeugd hebt gehad op Jersey: de idylle spat van de omgevingsbeelden.

PEARCE «Ik was een erg gelukkig kind daar, ja. Ik ben uiteindelijk in Londen gaan wonen, maar het leek me handig om mijn eerste film in Jersey te situeren: ik kén dat landschap. Ik wilde vooral de typische voorstelling van de Britse eilanden vermijden: dreigend en donker, met veel regen en grimmigheid. Dat ligt te veel voor de hand, die duistere elementen die elkaar versterken. Ik hou meer van de spanning tussen psychologische terreur en de idylle van de natuur.»

HUMO Die Britse eilanden zijn een wereld apart, hè?

PEARCE «Absoluut. De mensen voelen er zich een beetje neerbuigend behandeld. Ze zijn er erg gesloten. Daarom brengen we veel beelden van de zee: om de kijker eraan te herinneren dat Moll niet weg kán. Misschien heeft ze wel een beest nodig om zich een weg naar buiten te kunnen klauwen.»