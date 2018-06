De opleiding 'speurder' aan de hogeschool

In de gauwte gaat een bloedstaal naar de DNA-bank en hup: een dertig jaar oude moordzaak is opgelost. Zo gaat dat tegenwoordig. De ouderwetse speurder kan alleen maar zuchtend toekijken. Is zijn beroep nog wel van deze tijd?

'In vraag stellen, coördineren, herevalueren!'

Thomas Dobermann (docent Ruusbroec Hogeschool) «Ja, dat is een actuele kwestie. Onze studenten beginnen met een voortraject, en daarin kan die vraag al aan bod komen. Maar wij dringen niets op. In principe zijn alle vragen mogelijk. Bij ons wordt op maat van de student gewerkt. Die moet zichzelf na een oriënterende proef feedback geven, en als die positief is, kan hij inkantelen in een andere opleiding.»

HUMO Wat voor andere opleiding?

Dobermann «Dat wordt besproken met het afdelingshoofd. Die stelt één en ander in vraag. En daarna wordt die keuze gecoördineerd. Of geherevalueerd, naargelang het studiepakket.»

HUMO En dan ben je een paar jaar later een volleerde speurder?

Dobermann «Hangt van de keuzevakken af.»

HUMO Welke keuzevakken zijn dat?

Dobermann «Dat is moeilijk te zeggen, want er is een hervorming aan de gang. ‘Deontologie van de speurder’ is zo’n vak dat nu tegen het licht wordt gehouden. Dat wil men opsplitsen in het vak Deontologie en drie algemene vakken.»

HUMO Waarom?

Dobermann «Omdat wij praktijkgericht werken. Als een afgestudeerde speurder om deontologische redenen een moord pleegt, dan valt dat gemakkelijk te herkennen door een collega. Die heeft immers het vak ‘Deontologie van de speurder’ onder de knie. Maar het wordt wat anders als een bouwvakker om deontologische redenen zijn baas de kop inslaat. Als je geluk hebt, prevelt het slachtoffer in zijn doodstrijd nog: ‘Het was den Didier. Om deontologische redenen.’ Maar daar mag je niet op rekenen.»

HUMO En waar gaan die drie andere vakken over?

Dobermann «Het eerste vak onderzoekt de plaats van die twee andere vakken in de opleiding. Het tweede vak behandelt de plaats van de vakgroep Speurwerk binnen het studieaanbod, en het derde gaat over onkostennota’s.»

HUMO Maakt een speurder veel onkosten?

Dobermann «Nee, het gaat over de onkosten van de docenten. Citytrips, bijvoorbeeld. De student heeft het recht te weten hoe het puntensysteem werkt. En dat wordt teruggekoppeld naar het nieuwe vak Deontologie, waar we het al over hadden. Daar behandelen we vragen als: ‘Is het deontologisch verantwoord om als docent met een knappe jonge studente een weekendje naar Barcelona te gaan?’»

HUMO Het antwoord lijkt mij evident.

Dobermann «Niets is evident voor een speurder! Daarom moet je dat aan de praktijk toetsen. Dat doe je door tussen de bezwete Barcelonese lakens gerichte vragen te stellen: ‘Wat denk je, Julie, was dit deontologisch verantwoord?’ Dan krijg je antwoorden als ‘Oh professor! Hoe jij het woord ‘deontologisch’ uitspreekt! Daar word ik kiekenzot van!’ Dan mag je als docent geen misbruik maken van de situatie door het woord ‘deontologisch’ nog een paar keren te laten vallen. Wij zijn er namelijk niet om studenten kiekenzot te maken, maar om hen iets bij te brengen.»

HUMO Willen alle jonge knappe studentes met een docent naar Barcelona?

Dobermann «Dat moeten ze zelf beslissen, in een groepsgesprek. Dan vallen er soms harde woorden als ‘Sorry Mara, ik denk niet dat meneer Deckers op jouw type valt. Zelfs niet na een liter sangria in Barcelona. Die tattoos, komaan zeg!’ Ja, die studenten moeten dat zelf oplossen. Als ze later op een plaats delict staan, zijn wij er ook niet om hun handje vast te houden.»

HUMO Om even op de openingsvraag terug te komen: is speurder nog een beroep met toekomst?

Dobermann «Zeker en vast, want wij werken toekomstgericht, met name in de evaluatiegesprekken. Als een student een haastig gemaakte paper indient, doen wij daar niet moeilijk over. Die paper behoort immers tot het verleden. Nee, wij schatten de toekomstige mogelijkheden van de student zo positief mogelijk in. Daarin zit ook een pedagogische component. Want als je de hele dag over een slechte paper ligt te zeuren in Barcelona, dan ondergraaft dat de mogelijkheden tot interactieve momenten waarover je de vraag kan stellen of ze al dan niet deontologisch zijn.»