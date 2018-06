Van alle horrorfilms die ons het laatste jaar de daver op het lijf joegen (‘It’, ‘Get Out’, ‘It Comes at Night’, ‘A Quiet Place’), is ‘Hereditary’ de beklemmendste, de knapst vertolkte en de aangrijpendste. Zeg maar: de beste. En dat is mede te danken aan de glansrol van de Australische Toni Colette: ‘Ik ben soms naar duistere plaatsen in mezelf moeten reizen.’

'Ik wil de kijkers graag waar schuwen: wees voorzichtig met het oproepen van demonen'

‘Hereditary’, de horrorprent over een vrouw die een verontrustend geheim ontdekt over haar familie, is een fenomeen. Vlak na de wereldpremière op het Sundance-filmfestival werd het langspeeldebuut van regisseur Ari Aster door critici prompt op dezelfde hoogte gesteld als ‘The Exorcist’, de klassieker van William Friedkin. ‘Hereditary’ is inderdaad een ijzingwekkende, meesterlijk geregisseerde brok cinema, met scènes en beelden die u nog lang zullen achtervolgen. En met een waarlijk indrukwekkende vertolking van de Australische Toni Collette als Annie, de vrouw die zelfs na haar overlijden in de sinistere greep blijft zitten van haar vreemde moeder. De naam van de magnifieke actrice klinkt niet zo iconisch als die van haar collega’s down under, Nicole Kidman en Naomi Watts, maar toch timmert Collette al 25 jaar aan een veelzijdig oeuvre. Ze maakte haar debuut als de mollige ABBA-fan in ‘Muriel’s Wedding’, speelde de echtgenote van Bruce Willis in ‘The Sixth Sense’, schitterde in ‘Little Miss Sunshine’ als de mama van Olive, en pakte Vin Diesel aan in ‘xXx: Return of Xander Cage’. En ze is nog sympathiek ook!

HUMO U speelde eerder mee in ‘The Sixth Sense’, in de griezelfilm ‘Krampus’ en in de remake van de horrorklassieker ‘Fright Night’. Bent u een horrorfanaat?

Toni Collette (lacht) «Totaal niet. Iemand heeft me onlangs voorgerekend dat ik tot nu toe in 68 films heb meegespeeld, waaronder vier horrorfilms. Het is dus niet zo dat ik voortdurend zit te azen op rollen in horrorfilms, en ernaar kijken doe ik al helemáál niet graag. Toen ik een tiener was, was het in de mode om tijdens pyjamafeestjes te kijken naar films als ‘A Nightmare on Elm Street’. Ik vond die avonden verschrikkelijk: ik keek liever naar de tienerkomedies van John Hughes. Alle respect voor filmfans die kicken op bloederige bijlen en slagersmessen, maar ik wil die beelden niet in mijn hoofd.»