Koppensneller Herman Brusselmans: 'Vrouwen moeten geen broek aantrekken'

Inderdaad, vrouwen moeten niet per se een broek aantrekken. Het is veel beter dat ze een minijurk aantrekken. En daaronder een sexy onderbroek. Of geen onderbroek. Ik had het er laatst nog over met de befaamde Vlaamse feministe annex topauteur Heleen Debruyne. Omdat we aan het praten waren over de instigatie van de huidige economische modellen, was er eigenlijk geen aanleiding om ineens over onderbroeken te beginnen, maar toch deed Heleen dat. Ze zei ineens, midden in een zin van mij over de import van staalwol uit de Maghrebijnse landen: ‘Herman, ik zeg het maar even, maar ik draag zelden of nooit een onderbroek.’

In mezelf dacht ik: of jij wel of niet een onderbroek draagt, daar wil ik me in wezen niet mee bemoeien, maar desondanks vroeg ik: ‘Waarom is dat zo, Heleen?’ ‘Wel,’ zei ze, ‘het is een bewezen feit dat zonder onderbroek de vagina beter kan ademen, en wel op zo’n manier dat de schaamflappen op een positieve manier naar lucht happen, waardoor de preut een stuk bereikbaarder is voor de penis, en aldus de bevruchting van de vrouw door de man evident is. En zoals je weet, Herman, is dat het enige wat telt op de wereld: dat de mens zich voortplant middels conceptie, en het is de taak van de vrouw om de daarbijhorende seksuele omgang te initiëren, en al wat de man moet doen, is haar z’n zaad schenken, opdat zij het kind kan dragen, en het later kan opvoeden.’