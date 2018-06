Slavin Katarina H. en haar meester: 'Ik vind het heerlijk dat hij me tot lichaam reduceert en mijn geest uitschakelt'

'Mijn moeder prentte me in dat alleen sletten seks hebben voor de lol. Als vrouw hoorde je geen opwindend leven te hebben. In mijn hoofd was dat volledig taboe.'

In ‘Bovenal bemin één meester’ beschrijft sm-slavin Katarina H. op een gekmakend gedetailleerde manier hoe haar meester haar domineert en haar verlost van haar altijd hyperalerte geest. Het boek sleept je mee langs haar angst en opwinding, haar leugens en twijfels, maar vooral langs ontelbare orgasmes, waarna je onwillekeurig denkt: volgens mij wil ik dat ook. Hoewel... De titel van haar boek verwijst niet zomaar naar de bijbel. Katarina H. is godsdienstlerares, moeder van drie kinderen, en heel gelukkig getrouwd. Ze voelde zich ook wel schuldig.

HUMO Is het boek voor jou een mea culpa? Of een roep om begrip?

Katarina H. «Eigenlijk begon ik te schrijven omdat ik wou dat mijn meester me begreep. Dat hij besefte hoe het is om slavin te zijn, hoe ik me voel als hij me onderwerpt.»

HUMO Is dat gelukt, meester?

Meester «Ik was vooral enorm verbaasd. Ik heb nooit beseft dat Katarina de opdrachten die ik haar via chat stuurde en de beschrijvingen van wat ik met haar zou doen zó ernstig nam.»

H. «Als ik terugstuurde: ‘Ik zal flink zijn’, méénde ik dat. Ik was telkens echt bang.»

Meester «Terwijl ik gewoon nogal expliciete berichten schreef. Dat moest ik. Om wat wij samen hebben boeiend te houden, moet ik een evolutie inbouwen. Telkens een beetje angst zaaien en haar iedere keer weer over een grens duwen.»

H. «Ja! Dat was waar ik naar verlangde.»

HUMO Ook al ben je heel gelukkig getrouwd.

H. «Ja. En ik weet dat niet alle lezers dat zullen begrijpen, dat schreef ik ook in de inleiding.»

HUMO Je bent godsdienstlerares. Je leert je leerlingen: ‘Wat gij niet wil dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet,’ schrijf je.

H. «Inderdaad. Daar heb ik heel erg mee geworsteld. Ik kon mezelf wel wijsmaken: ‘Eigenlijk kwets ik mijn man niet, want hij weet niets.’ Maar vanbinnen wrong het natuurlijk toch.»

HUMO Je kon je rollen wel goed gescheiden houden. Je schakelde moeiteloos over van Katarina, de slavin, naar Katarina, de liefhebbende echtgenote.

H. «Ja, maar op den duur begon het mijn leven thuis toch te beïnvloeden. Ik heb het mijn man intussen ook verteld. Ik voelde dat de innige vriendschap die ik met hem heb op de helling kwam te staan. Dat we steeds meer zwegen als we samen waren, kon ik niet verdragen. Dat gebeurde sluipenderwijs. Bij elke date moest ik natuurlijk een excuus verzinnen. Meestal ging ik dan zogenaamd eten met een vriendin. Ik zorgde er wel voor dat ik die bewuste vriendin ook echt had gesproken. Dan kon ik mijn man toch íéts vertellen, maar veel verhaal was er natuurlijk niet. Als ik dan eens echt met een vriendin ging eten, kon ik ook niet opeens wél een uitgebreid verslag geven. Dan zou het opvallen dat er al die andere keren zo weinig te vertellen was. Voor je het weet, heb je elkaar helemaal niets meer te vertellen. Dat kon ik niet aan. Mijn man was altijd mijn beste vriend. Die wou ik niet kwijt.»