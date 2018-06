'Ik heb papa lang als de aartsvijand gezien. Ik was erg boos dat hij zijn werk verkoos boven zijn kinderen'

HUMO Je bent een drop-out, vertelde je vader. Je bent dit jaar na drie maanden gestopt met je studie diergeneeskunde. Waarom?

Aida Hinssen «Ik had een idyllisch beeld van de universiteit, maar de eerste dag was ik een kwartier te vroeg en toch moest ik op de trap zitten in het auditorium. Er hadden zich vijfhonderd studenten ingeschreven en er was maar plaats voor driehonderd man. Ze hebben later wel de lessen gestreamd, maar dat systeem werkte nooit naar behoren. Ik was zó teleurgesteld. Minerva, de universitaire website, ligt ook altijd plat. Zo triestig. Zelfs op mijn middelbare school, die minder geld heeft, werkte alles beter. Ik was gechoqueerd dat dat de wereld was waarin ik zes jaar zou moeten doorbrengen.

»Mijn moeder, die diergeneeskunde heeft gestudeerd maar dat beroep nooit heeft uitgeoefend, had me eens meegenomen naar een vriend die dierenarts is. Die man zijn leven was niets voor mij. Hij werkte van zes uur ’s ochtends tot zes uur ’s avonds, en zei: ‘Dit is mijn eerste vakantiedag van het jaar.’ In november! Hij was gelukkig in zijn job, maar ik denk niet dat ik zo zou kunnen leven. Hij zei ook dat mensen nog steeds niet inzien dat voor een dier zorgen hetzelfde is als voor mensen zorgen. Als ze horen hoeveel ze voor een operatie voor hun hond of hun kat moeten betalen, zeggen ze: ‘Laat ’m dan maar sterven.’ Daar zou ik niet mee kunnen omgaan. Ik zou al die dieren gratis opereren. Dus was mijn conclusie: ik zie dieren te graag om een dierenarts te kunnen zijn.»

HUMO Was het niet moeilijk om je droom na drie maanden zo radicaal op te geven?

Hinssen «Ik denk dat ik nog nooit zoveel heb gehuild als toen ik dat had beslist. Ik ben een emotioneel iemand, maar ik had nooit eerder gevonden dat ik een vreselijke fout had gemaakt. Nu heb ik een maand lang tegen mezelf gezegd: ‘Dit is het stomste wat je ooit hebt gedaan, Aida.’ Ik raakte ook niet uit bed. Ik stond om elf uur op omdat ik wist dat koerierdienst Deliveroo vanaf halftwaalf maaltijden levert. Dan bestelde ik een vegetarische maaltijd, ik at die op en kroop weer in bed.

»Ik sliep, at of was aan het huilen, tot mijn lief zei: ‘Nu is het genoeg geweest. Raap jezelf bij elkaar en ga wandelen.’ Toen pas dacht ik: Aida, je stelt je aan. Je hebt nog een heel jaar om na te denken over wat je wél graag wilt doen. Ik besefte toen ook dat ik nooit goed heb geweten wat ik wil. Hoewel... Toen ik 12 was, heb ik een spreekbeurt moeten geven over wat ik wilde worden. Ik heb uitgelegd dat ik een dictator wilde zijn, en ik heb daar een 10 voor gekregen.»

HUMO Een dictator?