Laatste loodjes: 'When I'm Seventy-Six'

Iemand die eensklaps roept dat God groot is, kan in de vreze Gods zomaar een mes in je buik ploffen of pal naast je met een hemelschokkende knal uiteenspatten. Met je gedachten bij oud verdriet, waar je klaar mee dacht te zijn, kun je onder een tram terechtkomen. De dokter kan je zeggen dat je hardnekkige droge hoest aan een vlekje op je rechterlong te wijten is. Hij probeert niet al te zorgelijk te kijken, maar faalt. Je kunt er, door een speling van je hersenen, ineens van overtuigd zijn dat je vrouw je vrouw niet is, maar een bedrieglijke dubbelgangster: je hoort de neuroloog geestdriftig tegen zijn assistente zeggen dat het syndroom van Cotard uiterst zeldzaam is. Je kunt voorgoed op zwart gaan omdat je tikker het vertikt, zonder voorafgaande waarschuwing. Een eigengereid bloedklontertje volstaat.

Maar je kunt op een lentedag ook in Liverpool zijn, waar iemand je staande houdt en vraagt of je zin hebt om een wereldster in een pub te zien. Omdat je in een goed humeur bent, laat je je meetronen naar de Philharmonic Pub in Hope Street, waar Paul McCartney en zijn band net ‘I’ve Got a Feeling’ inzetten. Hij bespeelt zijn iconische vioolbas van Höfner. Pas later, als je het filmpje ziet dat je met je slimme lulijzer in een roes hebt gemaakt, besef je dat dat echt is gebeurd op 8 juni jongstleden, en dat je erbij was.

Sir Paul is op 18 juni 76 geworden. Op een Beatle staat geen tijd.