Klaar voor terreur: 'Belgische IS-sympathisanten willen naar Afghanistan'

Zes IS-sympathisanten die nu nog in België wonen, staan op het punt om zich aan te sluiten bij IS in Afghanistan. Dat heeft een blogger met contacten in het jihadistische milieu op Twitter laten weten. IS-expert Pieter Van Ostaeyen vindt de waarschuwing geloofwaardig.

Pieter Van Ostaeyen «In België leven honderden IS-sympathisanten. Afghanistan is bovendien makkelijker te bereiken dan Syrië en Irak, en groeperingen als IS en de taliban controleren er grote gebieden.»

HUMO De tipgever op Twitter is anoniem. Vertrouwt u hem?

Van Ostaeyen «Die blogger is actief op allerlei IS-kanalen. Ik volg hem al bijna twee jaar en als hij info deelt die nergens anders beschikbaar is, klopt die ook. Hij gebruikt niet zijn echte naam, maar je hebt wel meer anonieme bronnen die betrouwbare informatie delen via de sociale media.»

HUMO Kunnen Belgische IS-strijders in Syrië en Irak ook naar Afghanistan trekken?

Van Ostaeyen «Er zijn veel strijders van de radar verdwenen. Een aantal van hen hebben meegevochten in de veldslagen rond Mosul en Raqqa, maar we weten niet hoeveel er gesneuveld zijn. Hicham Chaïb (de Antwerpse IS’er die de aanslagen van 22 maart heeft opgeëist, red.), toch een opvallende figuur, is van de aardbodem verdwenen. Mogelijk ligt hij daar ergens onder het puin of in een massagraf, waarin gesneuvelde IS-strijders vaak eindigen. Maar wie nog leeft, zal ooit elders opduiken, ja. Of er ook naar België zijn teruggestuurd met een opdracht, durf ik te betwijfelen, maar je kunt het ook niet uitsluiten.»

HUMO Zal dit ooit stoppen?

Van Ostaeyen «De komende decennia in ieder geval niet. IS is zich sinds de val van Mosul en Raqqa aan het heroriënteren. In plaats van terrein in te palmen kiezen ze nu voor snelle aanvallen en aanslagen. Niet alleen in Syrië en Irak, trouwens. Er hebben de voorbije maanden bijzonder bloedige aanslagen plaatsgevonden in Indonesië, Pakistan, Afghanistan, de Sinaï, Libië, Tunesië... De lijst is lang, maar amper 5 procent ervan haalt het nieuws.»

HUMO De aanslag in Luik is het bewijs dat IS ook in ons land kan toeslaan. Hoe pakken we dat het best aan?

Van Ostaeyen «In ieder geval niet door onze veiligheidsdiensten te verwaarlozen. Uit een recente doorlichting van het Comité I blijkt dat de militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst ADIV, de tegenhanger van de Staatsveiligheid, vierkant draait. Dat is zeer verontrustend, omdat die dienst buitenlandse operaties moet uitvoeren. Ik vrees dat we nu blind aan het varen zijn tussen de gevaren die op ons afkomen. We hebben het einde nog niet gezien.»