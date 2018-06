'Al een week na haar terugkeer overmeesterden ze haar en goten via een trechter een liter zoutzuur in haar mond'

Voor het interview vraagt Perry of we weten of de ’ndrangheta ook in België actief is.

HUMO Humo heeft in het verleden al tientallen artikels over de Belgische vertakking gepubliceerd.

Alex Perry «Dat is indrukwekkend. In Groot-Brittannië en de Verenigde Staten kent bijna niemand de ’ndrangheta. De politie- en veiligheidsdiensten vragen mij zelfs letterlijk om die naam te spellen. Ik vind het bijzonder onrustwekkend dat onze specialisten in georganiseerde misdaad nog nooit gehoord hebben van de grootste georganiseerde misdaadorganisatie ter wereld.»

HUMO Het zegt veel over de organisatie zelf.

Perry «Net omdat ze zo stiekem te werk gaat, kon ze de grootste worden. Geheimzinnigheid is de sleutel tot haar succes. Haar tentakels reiken diep in zowat alle westerse landen, maar ook in Azië en in de West-Afrikaanse landen waar de drugshandel vanuit Zuid-Amerika passeert.

»De ’ndrangheta is een multinationale organisatie, actief in zowat 120 landen, maar niemand weet precies hoeveel omzet ze draait. De schattingen liggen tussen vijftig en honderd miljard dollar per jaar. Dat is meer dan een bedrijf als Microsoft. Het is onvoorstelbaar dat ze onder de radar kunnen blijven.»

'De maffia is zo sterk in het wereldwijde financiële systeem verweven dat ze onmisbaar geworden is in de wereldeconomie. Als zij valt, dan belanden we in een crisis'

HUMO Waaruit haalt de ’ndrangheta haar inkomsten?

Perry «De kernactiviteit blijft de internationale drugs- en wapenhandel, maar mettertijd heeft ze haar verdienmodel uitgebreid. Ze krijgt bijvoorbeeld miljarden van de Europese Unie, door subsidies voor windmolenparken of zonne-energie op te strijken. In Londen startte onlangs een rechtszaak over smokkel van Italiaanse wijnen. Eén restaurant met zeventig plaatsen bleek plots verantwoordelijk voor twee procent van de hele Britse wijnconsumptie. Het zegt iets over de vindingrijkheid van een organisatie die voortdurend naar nieuwe kansen speurt. Wijn is niet illegaal, is makkelijk te verbergen en je ontwijkt er niet al te veel belastingen mee.»