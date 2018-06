In het openingsbeeld van ‘Patrick Melrose’ zit het hoofdpersonage wijfelend naast een rinkelende telefoon. Het is 1982, het telefoontje komt uit New York en er zit flink wat storing op de lijn. Wanneer aan de andere kant dan toch een stem weerklinkt, verneemt Patrick dat zijn vader gestorven is, alleen, in een hotelkamer.

Patrick plooit zich dubbel – uit verdriet, of is hij in shock? Maar dan zien we hem naar een heroïnespuit grijpen. Terwijl het telefoongesprek vordert, valt Patrick ten prooi aan een mengeling van wazigheid door de drugs en licht ongeduld, terwijl hij vooral wil toegeven aan de roes die door zijn aderen stroomt. ‘Wil je de as van je vader komen ophalen? Heb je het druk nu?’ vraagt de New Yorkse beller. Patrick zijgt neer en staart verwonderd naar de bloedvlek die door de mouw van zijn dure hemd tevoorschijn komt. ‘Nee, op dit moment heb ik het niet echt druk, nee.’

De ‘Patrick Melrose’-boeken van Edward St Aubyn vertellen een epische, snijdend geestige familiesaga over misbruik, verslaving en verlossing. Sinds het eerste deel ‘Laat maar’ in 1992 verscheen, kan de reeks rekenen op een hele schare trouwe, bijna geobsedeerde, fans. In vijf boeken vertelt St Aubyn, een ex-junkie die opgroeide in de Britse aristocratie, hoe hij als kind meermaals door zijn vader werd verkracht. Hij overgoot zijn autobiografische verhaal met slechts een heel dun laagje vernis.

De trouwe fans van de boeken toonden aanvankelijk enige argwaan toen de plannen voor de tv-serie bekend raakten. Ze voelden zich de hoeders van Patrick, ze wilden niet dat iemand hem kwaad deed. Benedict Cumberbatch is zich daar heel erg van bewust, want hij is één van die trouwe fans.

Benedict Cumberbatch «Een acteur benadert een geliefd literair personage toch altijd met enige schroom. Dat doe ik zeker met Patrick Melrose. Ik besef dat ik niet de film aan het maken ben die ik als trouwe lezer zelf al in mijn hoofd had gemaakt. Laat staan die van alle andere lezers, die elk hun eigen verwachtingen hebben.