Een mens van goede wil: An Lemmens zet zich in tegen broodfokkers

'Hondenkwekers willen dat ik mijn mond hou'

An Lemmens «De honden-kwekerij in Putte is op papier misschien met alles in orde, maar als dierenvriend kan ik niet akkoord gaan met de manier waarop daar honden gekweekt worden. Het is een industriële hondenfokkerij. Broodfokkers importeren bovendien vaak honden uit Oost-Europa en daar verloopt alles nog veel minder koosjer dan hier. Bij broodfok is de liefde voor het vak of voor het dier ver weg. Het enige wat telt, zijn de centen die aan puppy’s, kittens of konijntjes verdiend kunnen worden.

»Veel hondenkwekers stellen zich graag voor als grote dierenvrienden. Ze hebben meestal een aantrekkelijke website met schattige foto’s van snoezige pups. ‘Wie adopteert mij?’ staat er dan boven. Pure misleiding, want een hond adopteren is heel wat anders dan een pup kopen bij een kweker. De oudere dieren krijg je ook nooit te zien, die zitten weggestopt in een vuil krot. De reuen moeten aan de lopende band dekken en de teven zijn voortdurend zwanger. Broodfokkers behandelen hun dieren als kweekmachines. Ze hebben geen aandacht voor het geestelijke en lichamelijke welzijn van hun honden. Zo kweken ze fysiek en mentaal ongezonde pups. Als je als ouder zo’n pup voor je kinderen koopt, riskeer je hen op te zadelen met een ernstig ziek of karaktergestoord dier. Na zes maanden blijkt dat beest dan ‘onhandelbaar’ of doodziek en krijgt het bij de dierenarts een spuitje. Of het belandt in een asiel.

»Dat wil niet zeggen dat broodfokkers nooit tevreden klanten hebben. Natuurlijk groeien sommige pups uit tot gezonde volwassen honden, maar dat is meer uitzondering dan regel.»

HUMO Gelden er bij ons dan geen strenge regels voor hondenkwekers?

Lemmens «Er zitten te veel achterpoortjes in de wet en de inspectiedienst voor dierenwelzijn is onderbemand. Onze wetten zijn trouwens niet zo diervriendelijk. Als er een brandblusapparaat staat en de afmetingen van de hokken kloppen, is een hondenkwekerij in orde. Of een hond voor de zoveelste keer zwanger is of twee gebroken poten heeft, is bijzaak.»

HUMO Ik kan me voorstellen dat broodfokkers ondertussen uw bloed kunnen drinken.

Lemmens «Zeker. Ik kan de klachten voor laster en eerroof amper nog tellen. Broodfokkers willen dat ik mijn mond hou en slepen me voortdurend voor de rechter. Ik heb alle zaken gewonnen, maar moest mijn bankrekening plunderen om de advocaten te betalen. Ook nu weer moet ik op sociale media lezen dat mijn Instagram-bericht enkel diende om zelf extra aandacht te krijgen. Mensen die zo’n onzin schrijven, weten niet hoeveel centen ik investeer in mijn strijd tegen de broodfok. De fokkers stellen me voor als een onverantwoorde gekkin die uit haar nek lult. Maar ik weet goed waarmee ik bezig ben. Ik kom op voor de zwakkeren, zowel voor de dieren als voor alle gezinnen die door broodfokkers bedrogen worden. Je zult je kind maar moeten troosten omdat je nieuwe pup na een week ziek wordt en sterft.»

HUMO Hoe kunnen we weten of een kweker bonafide is?

Lemmens «Ik raad sowieso aan om een hond of kat uit een asiel te adopteren. De asielmedewerkers kennen meestal de geschiedenis van hun dieren. Bij een kweker heb je daar vaak het raden naar, zelfs een stamboom biedt geen waterdichte garantie. Het is jammer dat er zoveel vooroordelen bestaan over asielhonden: ‘Met die beesten is vast iets grondig fout. Hun baasjes hebben hen daar niet zomaar gedumpt.’ Terwijl er met die honden meestal niets mis is, maar wel met de mensen die ze ooit impulsief gekocht hebben. ‘Verdorie, ik wist niet dat ik alle dagen met dat beest moest gaan wandelen.’ Of de hond wordt groter dan gedacht, en dan brengen ze hem maar naar het asiel.»

HUMO Hoeveel honden hebt u?

Lemmens «Vier. Allemaal uit het asiel. En alle vier welopgevoed.»