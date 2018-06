Het is dé slagzin van de federale regering: premier Michel en co. hebben de economische motor in gang getrapt en dankzij hun doortastende beleid beleven we nu economische hoogdagen. De Gentse professor Gert Peersman doorprikte dat verhaal begin juni in ‘Terzake’. De volledige EU zit dezer dagen op kruissnelheid, maar België bengelt aan de staart van het peloton. Alleen crisislanden Griekenland en Italië doen slechter.

GERT PEERSMAN «Het is de eerste keer sinds de regering-Martens V (1981-1985, red.) dat de Belgische groeicijfers slechter zijn dan het Europese gemiddelde.»

HUMO Hoe komt dat?

PEERSMAN «Eén verklaring is dat andere EU-landen zwaarder werden getroffen door de economische crisis. Zij herpakken zich nu, en maken een inhaalbeweging. Maar er is meer aan de hand. Duitsland en Oostenrijk hielden óók goed stand tijdens de crisis en zij doen het nu duidelijk beter dan wij.»

HUMO Onlangs besliste de Belgische staalreus Umicore om zijn nieuwe fabriek niet in eigen land te bouwen, maar in Polen. Slaagt de regering er niet in om België aantrekkelijk te maken voor bedrijven?

PEERSMAN «België heeft inderdaad een aantal handicaps die sommige bedrijven afschrikken. Dat zorgt ervoor dat onze economie minder zuurstof krijgt dan in andere landen. Het verhaal van Umicore zou enkele alarmbellen moeten doen afgaan.»

De hoerakreten die in de Wetstraat weerklinken, lijken dus niet in overeenstemming met de realiteit. Hoe komt dat? We vroegen het aan een select kransje experten.

Arbeidsmarkt: ‘De kloof is te groot’

Waarom is dat belangrijk? ‘Jobs, jobs, jobs’: dat zijn al sinds 2014 de drie topprioriteiten van premier Michel. In deze legislatuur werden er al 250.000 jobs gecreëerd, en volgens het Planbureau komen er dit jaar nog eens 106.000 bij. Tien jaar geleden ontvingen 658.000 werklozen een uitkering, vorig jaar waren dat er nog 487.000. Het gevolg: de werkloosheidsuitgaven zijn de jongste vijf jaar gedaald met 1,6 miljard euro. Leuk nieuws, maar we hinken nog steeds achterop. In de rest van Europa heeft 74,2 procent van de bevolking tussen 25 en 64 jaar een job, in België is dat maar 71,9 procent.

STIJN BAERT (arbeidseconoom UGent) «Rond de Belgische arbeidsmarkt staan hoge muren. Denk maar aan de dure loonlasten en ontslagvergoedingen. En de strenge bescherming van werknemers is goed voor wie werkt, maar niet voor wie werkloos is: bedrijven nemen niet snel het risico om iemand aan te werven. De regering-Michel heeft inspanningen gedaan om die muren wat te verlagen. Onze loonkosten lagen te hoog. Met de taxshift heeft de regering die handicap tegenover onze buurlanden verminderd en werd het voor bedrijven goedkoper om mensen aan te nemen. Er kwamen flexi-jobs in de horeca, en Kris Peeters bereikte – rijkelijk laat – een akkoord met de sociale partners over werkbaar en wendbaar werk. Daardoor is er wat meer mogelijk op het vlak van e-commerce, de bedrijven die onze pakjes de volgende dag al aan huis leveren. Vóór dat akkoord waren nacht- en ploegenarbeid te strikt gereglementeerd, waardoor we veel jobs verloren aan Nederland. Spelers als Zalando hebben zich daar gevestigd en bedienen nu onze markt. Zulke scenario’s moeten we in de toekomst vermijden.»