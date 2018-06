Hoe zou het eigenlijk zijn met het gerechtelijk onderzoek naar Bart De Pauw?

De Pauw zelf werkte achter de schermen nog mee aan het VIER-programma ‘De Boxy’s’ en schreef in opdracht van Katoen Natie-baas Fernand Huts het scenario van ‘Vossen’, een cultureel spektakel over Reynaert De Vos. Volgens de geruchtenmolen was de tv-maker ook even ‘naar de Filipijnen gevlucht!’ Van het parket hebben we inmiddels niets meer gehoord. De huiszoeking aan de Reyerslaan kwam nog uitgebreid in de kranten, maar sindsdien: geen kik.

HUMO Hallo, met het parket van Mechelen?

Peter Peereboom (persmagistraat) «Sorry, er wordt voorlopig niet gecommuniceerd over de zaak-De Pauw. Het onderzoek loopt nog.»

HUMO Het loopt al zeven maanden!

Peereboom «Gemiddeld duurt een gerechtelijk onderzoek in België ongeveer een jaar, dus aan die zeven maanden is helemaal niets vreemds.»

HUMO Communiceert het parket zo voorzichtig als gevolg van de heisa die de zaak al veroorzaakt heeft? Bent u bang om fouten te maken?

Peereboom «Daar kan ik niet over uitweiden. Het is ook niet relevant. Het onderzoek loopt, en er zijn redenen waarom dat zo lang duurt.»

HUMO Kunt u dan misschien zeggen wat die redenen zijn? En wanneer het parket naar verwachting klaar zal zijn?

Peereboom «Dat hangt af van de uitkomst van de onderzoeken die nu bezig zijn. Mogelijk is er ook nog bijkomend onderzoek nodig, maar misschien ook niet. Misschien weten we over een maand meer. Maar dat kunnen ook twee maanden worden. Of drie maanden, we zullen zien. (Blaast) Dit is geen prioritair dossier, hè. Er is niemand aangehouden. Dossiers waarin iemand gearresteerd werd, zijn dringender en krijgen uiteraard voorrang.»

HUMO Misschien denkt Bart De Pauw daar wel anders over? Hij is in de pers al uitgebreid gelyncht.

Peereboom «Zoals ik al zei, kan ik daar geen commentaar op geven.»

HUMO Wil er iemand eigenlijk nog wel een gerechtelijk onderzoek? In de omgeving van de vrouwen die bij de VRT hun beklag hebben gedaan over het gedrag van De Pauw, horen we dat niemand een verdere escalatie wil: ‘Die vrouwen zijn niet wraakzuchtig.’

Peereboom «Dat weet ik niet, u zult nog wat geduld moeten uitoefenen. Ik ga dit gesprek nu beëindigen. (haakt in)»