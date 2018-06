Ingerukt Mars: de stralende toekomst van het ruimtetoerisme

'Begin jaren 2030 zullen er auto's en woningen op Mars zijn, tegen het einde van het decennium zullen de eerste mensen arriveren'

HUMO Het zijn tegenwoordig rijke hobbyisten die ruimtemissies en raketlanceringen organiseren. Vroeger was ruimtevaart nog het voorrecht van legers en overheden.

STIJN VANDERHEIDEN (Ruimtevaartdeskundige bij de Vlaamse Vereniging voor Sterrenkunde) «Vroeger was het een Koude Oorlogverhaal, met twee kampen die elkaar de loef wilden afsteken. De Amerikanen en de Sovjet-Unie verdeelden de records onder elkaar: de eerste raket, de eerste mens in de ruimte, de eerste ruimtewandeling, de eerste man op de maan. Het was een kwestie van propaganda – tonen dat je de beste bent. Maar het had ook een militair aspect, want die raketten konden ook bommen vervoeren.

»De ruimtevaartprogramma’s kostten handenvol geld. Nadat we de maan hadden bereikt, bleek een reis naar Mars te duur. De overheden hebben zich dan teruggeplooid op de militaire ruimtevaart. Het Amerikaanse leger lanceert bijna wekelijks satellieten. Waar die juist voor dienen, weten we niet, maar er zijn zeker heel krachtige en nauwkeurige observatiesatellieten bij.»

'Je kunt niet zomaar rondlopen op Mars. Ofwel moet je een ruimtepak dragen ofwel moet je een onderkomen bouwen'

HUMO Inmiddels hebben verschillende kapitaalkrachtige avonturiers de ruimtevaart ontdekt.

VANDERHEIDEN «De pioniers van de commerciële ruimtevaart denken verder dan de overheden. Omdat raketten ontwikkelen zo veel kost, zijn ze geboeid door het idee dat je véél mensen in de ruimte moet brengen. Ruimtevaart is een toeristisch project geworden. Denk aan Richard Branson en zijn bedrijf Virgin Galactic. Zijn SpaceShipOne is officieel een ruimtevaartuig, want het heeft de magische grens van 100 kilometer hoogte bereikt. Daar ligt de grens tussen de atmosfeer en de ruimte. Als Branson binnenkort passagiers meeneemt, zullen ze het zwart van de ruimte zien, enkele minuten gewichtloos zijn en dan terugkeren naar de aarde. Jeff Bezos heeft ook plannen om toeristen te lanceren.»

HUMO Ook Elon Musk wil mensen vervoeren, maar dan niet als toeristen: hij wil met zijn raketten vliegtuigen vervangen.