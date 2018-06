'Ik ben boeken over feminisme beginnen te lezen omdat ik de kritiek wilde begrijpen'

We spreken de Brussels-Congolese rapper in Studio ICP in Elsene, waar hij het grootste deel van zijn nieuwe, derde plaat ‘Lithopédion’ heeft opgenomen. Net als op die plaat speelt Damso tijdens het interview geen rolletje: hij is eerlijk, intuïtief, intelligent. Hij weigert de vaandeldrager van een generatie te zijn en laat zich nooit verleiden tot bitterheid.

– Je eerste twee platen gingen helemaal over jou. Met ‘Lithopédion’ lijk je wat afstand te nemen en je open te stellen voor de wereld. Het is ook de eerste keer dat je in je teksten ‘tu’ zegt, ‘jij’.

Damso «De geboorte van mijn zoon heeft mijn kijk op de wereld veranderd. Voor het eerst voel ik dat er een menselijk wezen belangrijker is dan ik. Vroeger zong ik altijd in de eerste persoon. Ik had nooit een ‘beste maat’ of een ‘kleine broer’ of ‘neefje’ tegen wie ik me kon richten. Maar nu mijn zoontje er is, kan ik hem dingen uitleggen. Dat is nieuw voor mij, het voelt fijn bij het schrijven en het geeft me een nieuwe invalshoek.»

– De muziek is zacht, melancholisch, niet zo agressief als de meeste hiphop. Hoe komt dat?

Damso «Daar zit het vaderschap ook voor iets tussen. Mijn eerste plaat, ‘Batterie faible’, was agressiever. Ik had toen net een heftige periode achter de rug en zat met heel wat opgekropte woede. Bij ‘Ipséité’ klonk ik meer genuanceerd, ik oogstte succes en ontdekte stilaan mezelf. En nu ben ik rustiger geworden. Ik heb geleerd dingen te aanvaarden.»

– Zweer je ook de vulgaire teksten af nu je vader bent?

Damso «Nee. Je eerste liefde blijf je altijd trouw. Ik ga niet veranderen. Mijn zoon zal zich aan mij moeten aanpassen. Ik zal hem wel uitleg geven, zodat hij het begrijpt. Hij is de enige met wie ik over mijn ‘vulgaire’ teksten in discussie zal gaan. En die zogenaamde vulgariteit is ook niet zomaar pipi-kaka-hoer, hè. Bij mijn teksten komt heel wat techniek kijken: het ritme van de flow, de versvoet.»