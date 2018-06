Achter de schermen bij de Rode Duivels in Rusland: de geheimen van de kok, masseur, dokter en materiaalman

'We lachen hier wat af. Als Vermaelen zijn kleren plots kwijt is, is de kans groot dat hij ze bij Vertonghen of Dembélé moet gaan zoeken'

Kok Bartel Dewulf: ‘vis leren eten’

Bartel Dewulf bekleedt een risicojob binnen de nationale ploeg. Hij is al de derde kok sinds de Rode Duivels er weer bij zijn op de grote toernooien – het derde op rij inmiddels.

HUMO Eén kok per toernooi, Bartel. Brandde het eten te vaak aan?

Bartel Dewulf (lacht) «Ik wil mijn voorganger niet veroordelen, maar we hebben toch een aantal zaken moeten veranderen. De basis is dezelfde gebleven: vijfenvijftig mensen vier keer per dag te eten geven, en dat zo gevarieerd mogelijk. Maar het eetpatroon hebben we wél helemaal omgegooid. Iedereen greep meteen naar vlees, vrijwel niemand at vis. Dus maakten we de porties kleiner, zodat ze nu van alles een beetje kunnen proeven. Het vlees blijft het populairst, maar 85 procent van de spelers – ja, ik meet álles – proeft nu ook van de vis.»

Dewulf, die dit seizoen ook bij Anderlecht in de potten zal roeren, voert in Moskou een tienkoppig team aan. Twee assistenten uit België – één voor de warme keuken, één voor de koude – en zeven Russen van het hotel in het basiskamp.

HUMO Hoe ziet een doorsnee WK-dag eruit?

Dewulf «Onze dag begint om zeven uur. Dan drinken we samen koffie en brief ik het keuken- en zaalpersoneel. Vanaf acht uur kan iedereen vrij ontbijten. Voor het middagmaal schuift de hele ploeg wel samen aan. Ze kunnen dan kiezen uit een uitgebreid buffet met vis, vlees, gevogelte, vier soorten biologische groenten, drie soorten pasta, aardappelen, quinoa, rijst en salades. ’s Namiddags gaan wij zelf een uurtje sporten, en om vijf uur beginnen we aan het avondmaal. Om tien uur zit onze dag erop.»

HUMO Biologische groenten, quinoa... U bent duidelijk mee met alle voedings- en gezondheidshypes.

Dewulf «Ik ben er al twintig jaar mee bezig, lang voor de hypes dus! Bij ons is alles biologisch en van a tot z gecontroleerd: we kennen de herkomst van al onze producten. Daar zijn we maniakaal in. Volgens mij bepaalt dat 50 procent van je gezondheid. De rest bereik je met de juiste techniek en bereidingswijze.

»Ik ben zelf met de Russische chef van het hotel in de wijde omgeving van Moskou op zoek gegaan naar de juiste producten. Als het moet, trek ik mijn stoute schoenen aan en durf ik zelf het vuile werk op te knappen op het terrein. Van het vlees moet ik zeker zijn dat die dieren geen antibiotica toegediend kregen, of voedsel aten waar pesticiden in zaten. De vis moet vers zijn – biologische vis is nog een utopie – maar dat is in Rusland geen probleem, net zomin als biologische groenten. Het enige waar we aanvankelijk onze twijfels over hadden, was het gevogelte. Kip is onmisbaar: de dag voor een wedstrijd zijn kip en gegrilde vis het enige wat de spelers mogen eten. Uiteindelijk hebben we hier toch biologische hoevekippen gevonden.

»De basisregel luidt: geen room, geen friteuse. En ook geen bindmiddelen zoals maïzena, want die blijven op de maag liggen. Ook varkensvlees mijden we liever.»

HUMO Geen koteletje voor onze jongens in Rusland?

Dewulf «Hooguit een varkenshaasje, dat is minder vet. Verder mag alles. Nu, ik heb nog nooit een sporter slechter zien presteren na het eten van biologische groenten.

»We hebben drie menu’s: één voor de gewone dagen, één voor de dag voor de wedstrijd, en één voor de wedstrijddag zelf. Die laatste is de moeilijkste, de saaiste ook: gepelde tomaten met yoghurtvinaigrette, gegrilde vis of gegrilde kip zonder vel, pasta en tomatensaus. Een beetje gewokte groenten ook, maar zeker geen rauwe groenten: die verteren moeilijk. En pannenkoeken met suiker als dessert, want dat is de benzine. De dag vóór een wedstrijd geven we hun al rijstpap met bruine suiker. Ze hebben die suikers toch nodig, dan bereid je beter iets lekkers.»