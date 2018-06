Ryan Reynolds: 'Hoe meer pijn, hoe grappiger'

Zijn tong is messcherp, z’n brein werkt op volle toeren en zijn hart zit, weliswaar goed verstopt, toch op de juiste plek. Ryan Reynolds (42) is op kousenvoeten één van de grootste filmsterren van de planeet geworden dankzij ‘Deadpool’, waarvan het tweede deel zelfs ‘Solo: A Star Wars Story’ achter zich laat aan de bioscoopkassa’s.

Ryan Reynolds «Als ik Deadpools pak en masker draag, acteer ik er bewust doorheen. Ik acteer fysieker en beweeg me anders. Gek genoeg werkt dat. Nochtans maakte ik me zorgen toen ik voor het eerst dat masker opzette bij de opnames van ‘Deadpool’ in 2016. Ik heb veel naar stomme films gekeken, en naar mimespelers als Marcel Marceau, mensen die met hun lichaam acteren.»

- ‘Deadpool’ was de allereerste superheldenfilm die genomineerd werd voor een Golden Globe, en de kritieken waren uiterst lovend. Verhoogde dat de druk?

Reynolds «Neen, want de grootste druk legden we onszelf op. De ‘Deadpool’-films zijn gemaakt met liefde voor het genre, voor de comic, voor de figuur. We wilden het best mogelijke vervolg maken. Door het succes konden we wel de harde humor uit het origineel extra pit geven. Je weet al waar Wade Wilson, alias Deadpool, vandaan komt en wat hij heeft meegemaakt. Deze keer konden we dus loosgaan. Maar echt goede humor heeft een ziel. Hoe meer pijn Deadpool lijdt en hoe wanhopiger hij is, hoe grappiger hij wordt.»

- ‘Deadpool 2’ is inderdaad weer een spervuur van grappen. Hoeveel is vooraf uitgeschreven en hoeveel is geïmproviseerd?

Reynolds «Het meeste staat in het scenario, maar improviseren wordt wel aangemoedigd. En iedereen wordt uitgenodigd om mee te denken, ook de kabeldragers en de geluidstechnici. Er zijn geen slechte ideeën. Zelfs als iemand iets aandraagt dat uiteindelijk niet blijkt te werken, kan een onderdeel daarvan toch geweldig zijn. Bovendien hadden we nogal wat getalenteerde grappenmakers op de set die goed kunnen improviseren. Zo ben ik zelf ooit ook begonnen. En kijk waar dat mij heeft gebracht (lacht).» (az)

‘Deadpool 2’ is nu te zien in de bioscoop.