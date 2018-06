Eeuwig spits Jan Mulder: 'Messi'

'Messi verschrompelde en versteende, en keek droefgeestig naar zijn voeten, die ooit poëzie schreven'

Er was een tijd waarin een corner een corner werd genoemd, een penalty een penalty en een vrije trap een free kick. Voetbal stamt uit Engeland. Heel lang vond ik ‘hoekschop’ een vorm van aanstellerij, maar het woord wende. Ik zeg nog altijd liever penalty dan strafschop.

In ‘Villa Sporza’ wemelt het dezer dagen van de analisten, maar je hoort nooit meer ‘corner’ of ‘hoekschop’, ‘free kick’ of ‘vrije trap’. Het tijdperk van de ‘stilstaande fase’ is aangebroken. ‘Standaardsituatie’ kan ook. ‘Dood moment’ is alweer op de terugweg. ‘Stilstaande fase!’ constateert Wesley Sonck wanneer de bal over de achterlijn rolt. Hij waarschuwt: ’De Portugezen zijn sterk in stilstaande fases.’ Wesley bedoelt dat ze een corner mogen nemen. De nieuwe spanning in de voetbalsport is dan de volgende: opteert de Portugees voor een stilstaande fase in één of twee fases? Steeds vaker zie je twee fases. Zo’n stilstaande fase in twee delen verschaft je het voordeel dat het menselijke kluwen voor het doel in paniek raakt en er kleine open ruimtes ontstaan.