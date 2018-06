'Mijn kinderen moedigen me altijd aan: 'Toe, mama, drink nog een glaasje!''

Thibault Christiaensen ‘Emilia! Jessica! Emma! Stefanie!’

Toegegeven, wij krijgen ook weer niet iedere dag een verse fluim in het oog gemikt. Maar ach, van Thibault Christiaensen kunnen we het hebben: we weten dat dat gewoon zijn manier is om z’n enthousiasme te tonen over het feit dat hij komende zondag met Equal Idiots op Werchter mag spelen. Ober, een tissue!

Thibault Christiaensen «Er bestaat sowieso niks leukers dan op een podium staan en alles geven, zeker op een festival als Werchter. Festivals zijn voor mij altijd al de hemel op aarde geweest, zeker ook als toeschouwer. Groepjes bekijken, zwanzen met je vrienden, tot een kot in de nacht opblijven, een paar uur in je tent liggen stinken en de volgende dag weer van voren af aan beginnen: heerlijk!»

HUMO Je vergeet nog één activiteit.

Christiaensen «Welke dan?»

HUMO Pintjes drinken.

Christiaensen «Ja, maar dat vermeld ik liever niet, anders krijg ik van mijn ouders weer te horen dat ik altijd over bier bezig ben in interviews. ’t Is misschien niet zo punk om dat toe te geven, maar ik snap hun bedenking wel. Al zal ik hier niet ontkennen dat ik graag een pintje lust.»

HUMO Vertel me eens wat je culinaire top is?

Christiaensen «Mijn eerste grote culinaire liefde waren de balletjes in tomatensaus en de tomatensoep van mijn grootmoeder. Het gebeurt weleens dat ik iemand hoor beweren dat-ie hier of ginds een gewéldige tomatensoep heeft gegeten. ‘Het zal wel,’ denk ik dan. ‘Zo goed als die van mijn moeke zal-ie toch niet geweest zijn.’

»Verder ben ik ook een grote fan van de afhaalchinees, al moet het wel de juiste zijn.»

HUMO Te weten?

Christiaensen «Emperor’s Garden in Hoogstraten. Daar eten afhalen, dat is thuiskomen voor mij.»

HUMO Je woont toch in Antwerpen?

Christiaensen «Ik zit in Antwerpen op kot, ja. Maar Hoogstraten beschouw ik nog altijd als mijn thuis. Mijn ouders en mijn broers wonen er nog, en ik kom er sowieso elk weekend. Ik woon graag in Antwerpen, daar niet van, maar later wil ik me toch terug ginder vestigen. De Kempen (klopt op zijn borst), dat zit hier, hè? Onlangs vroeg een leerkracht me in de klas hoe de Kempen zich volgens mij onderscheiden van andere regio’s. Ik heb drie zaken opgesomd: zelfrelativering, de dingen nemen zoals ze komen, en rustig genieten zonder al te filosofisch te doen.»

HUMO De hel op aarde, is dat voor jou een plek waar die Kempische waarden niet van tel zijn?

Christiaensen «Welja. En ’t is ook een plek waar niemand zijn richtingaanwijzer gebruikt op een rotonde, en niemand wacht voor iedereen is uitgestapt van de bus, de tram of de trein. Blauw kan ik me daaraan ergeren! En weet je waar ik me nog aan erger? Spullen die in de weg liggen. Ik betrap mezelf er soms op dat ik echt lastig kan doen wanneer iemand iets heeft verplaatst op mijn kot. ’t Is een beetje gênant om toe te geven, maar ik ben het type dat de kabels van zijn gsm- en laptopladers oprolt. Erg, hè?»

HUMO Des te vreemder dat jij en je drummer elkaar op het podium in het gezicht spuwen.

Christiaensen «Ja, maar op het podium ben ik iemand anders dan thuis. In ‘De slimste mens’ zei ik dat dat spuwen een vorm van respect was, omdat ik er een uitleg aan moest geven. Maar ergens is het ook wel zo. Als ik spuw naar Pieter, dan begrijpt hij dat ik daarmee wil zeggen: ‘Hé, jom, goe bezig!’ Op z’n cimbalen staan oxidatieplekjes van mijn speeksel: ik vind dat grappig. Nu, ik heb wel gemerkt dat hij de laatste tijd niet meer terugspuwt. Jammer.»

HUMO Wanneer in je leven was je het ongelukkigst?

Christiaensen «Ik wil hier niet te lang stilstaan bij mijn rode haar, want ik lach zelf ook met mijn sproeten en met mijn melkflessen van benen. Maar uiterlijk verschillend zijn en daarop afgerekend worden, dat vind ik onrechtvaardig. Ik herinner me nog goed dat ik op de lagere school zat, en tijdens mijn wandeling naar huis een keer werd uitgelachen door een groep jongens van een middelbare school: ‘Hey, rosse!’ Ik heb toen iets teruggeroepen, ik weet niet meer wat, waarop één van die gasten, twee koppen groter dan ik, me bij m’n rugzak heeft vastgegrepen en me in de struiken heeft gegooid. Daar ben ik lang niet goed van geweest.

»Al was dat nog niks in vergelijking met die keer dat mijn iPod Classic kapotging (lacht níét). Ik noemde dat ding mijn Bijbel: ik liep constant met mijn oortjes rond, zelfs wanneer ik mijn tanden stond te poetsen. ’t Was een zware slag voor me toen-ie kapotging en ik hoorde dat er geen meer gemaakt werden. Ik heb toen een oud exemplaar overgekocht van Pieter, maar die batterij was om de vijf voet leeg. Toen ben ik toch maar gezwicht voor Spotify, ook al haat ik het met passie: ’t is een vals medium, want als muzikant hou je er niks aan over. Maar op weg naar dit interview had ik toch weer Spotify aanstaan.»

HUMO Welke muziek?

Christiaensen «Oasis. Vroeger had ik niet zoveel met Oasis, en vond ik dat alleen ‘Wonderwall’ ertoe deed. Maar vorige zomer heb ik hun muziek herontdekt, vooral de eerste twee platen. En nu zit ik constant livefilmpjes en interviews te bekijken op YouTube. Zo is het bij mij altijd geweest: als ik één keer into een band of een artiest ben, dan luister ik lange tijd naar niks anders meer. Zo was het toen ik als kind ‘Bohemian Rhapsody’ ontdekte op een Queen-verzamelaar die mijn vader in huis had – ik heb er nog helemaal in mijn eentje een playbackshow van de KSJ mee gewonnen. En zo was het ook toen ik als jonge puber ‘Stacked Actors’ van Foo Fighters hoorde in de auto bij mijn pa. Dat was echt een openbaring. Ineens wist ik: dít is de muziek voor mij.»

HUMO Werkt het bij jou ook zo met boeken?

Christiaensen «Euh… nee. Vóór mijn huidige studie (meertalige professionele communicatie, red.) heb ik taal- en letterkunde gestudeerd. In principe zou ik dus een grote liefde voor literatuur moeten hebben. Het probleem is dat uitgerekend die studie ervoor heeft gezorgd dat mijn liefde voor literatuur is weggeëbd, omdat we in een veel te hoog tempo een hele resem titels móésten lezen. Nu, op kot heb ik wel wat boeken klaarliggen: een biografie van David Bowie, een handleiding over bier brouwen, en ook alle ‘Game of Thrones’-boeken. Ik ben een fan van ‘Game of Thrones’, net als van de ‘Star Wars’-, ‘Lord of the Rings’- en Marvel-films. Ik kan daar bij momenten ook best een nerd in zijn: uren en uren zit ik soms te verschijten met internetfilmpjes van andere nerds die hun theorieën over de nieuwste Marvel-film uiteenzetten.»

HUMO Wat is voor jou het hoogste lichamelijke genot?

Christiaensen «Seks, d’uh. Al hou ik er ook van wanneer mijn vriendin mijn rug kietelt.»

HUMO Stel dat je vriendin het goed zou vinden, wie zou dan nog mogen kietelen?

Christiaensen «Wie mijn favoriete onenightstand is, bedoel je? Wel, ik heb een prachtvriendin, dus een onenightstand zal in geen geval gebeuren. Dat klinkt misschien naïef…»

HUMO Let’s face it, Thibault: het klinkt beláchelijk naïef.