De N-VA versus prins Laurent: 'Hij dreigt altijd met een klacht, maar het komt er nooit van'

Peter Buysrogge «Leden van de koninklijke familie die een dotatie ontvangen, moeten jaarlijks een verslag van hun activiteiten indienen. Maar in prins Laurents verslag van 2017 zag ik dat er al minstens één activiteit ontbrak: zijn bezoek aan de Chinese ambassade in augustus.»

HUMO Waarom laat hij dat bezoek onvermeld? Het ging niet bepaald ongemerkt voorbij: het leidde tot een Kamerdebat over het intrekken van zijn dotatie.

Buysrogge «Dat moet je aan hem vragen, natuurlijk. In zo’n verslag moeten alleen activiteiten van algemeen belang worden opgenomen. Maar wat zien we bij Laurent? Hij vermeldt wel zijn bezoek aan de Frituuruitbaters van Brussel, maar niet zijn bezoek aan een buitenlandse ambassade dat grote politieke gevolgen had.

»Dan kun je je afvragen: welke activiteiten heeft hij nóg onvermeld gelaten?»

HUMO Volgens zijn advocaat wijzigde u uw verklaring: eerst noemde u het een vals verslag, daarna een onvolledig. Hij leidde daaruit af dat u terugkrabbelde.

Buysrogge «Ik trek geen woord terug van wat ik zei. Zijn advocaat gaf me een deadline om mijn excuses aan te bieden in, en ik citeer: ‘Oprechte, duidelijke en onmiskenbare bewoordingen.’ Maar ik hoef mij toch niet te excuseren omdat ik mijn parlementair controlerecht uitoefen?

»Prins Laurent heeft me vorige week ook nog eens per brief beschuldigd van laster en dreigde met een klacht. Ik vind het frappant dat iemand van het koningshuis dreigt met een klacht tegen een parlementair die zijn job uitoefent.»

HUMO Was zijn bezoek aan de Chinese ambassade onwettig? Een prins moet voor zulke contacten vooraf toestemming vragen, maar hij beweerde er aanwezig te zijn als privépersoon.

Buysrogge «Hij was daar aanwezig in een legeruniform. Dus hebben de regering en het parlement hem bestraft door eenmalig 15 procent, of omgerekend 45.000 euro, van zijn jaarlijkse dotatie in te trekken.»

HUMO Prins Laurent dreigde er al mee om naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te stappen. Waarnemers menen dat hij die zaak makkelijk zou winnen.

Buysrogge «Ik hoorde ook dat hij na die intrekking van 15 procent gerechtelijke stappen zou ondernemen. Hij dreigt er voortdurend mee, maar het komt er nooit van.»

HUMO Ik kan me voorstellen dat een ruzie met prins Laurent u populair maakt in republikeinse N-VA-kringen.

Buysrogge «Ik zal niet onder stoelen of banken steken dat ik geen voorstander ben van het koningshuis. Maar het is toch straf dat de prins een dotatie van 300.000 euro per jaar ontvangt, maar dat hij zelfs de zeer beperkte verplichtingen die daaraan vasthangen, niet nakomt? Dan vind ik het wel gepast om tussen te komen, ja.»