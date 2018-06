Reizigers met bagage: de vakantiefilosofie van Cath Luyten, Ivo Mechels en Rudi Vranckx

'Ik heb vooral geleerd dat angst tegenover een ander niet nodig is. Iedereen wil liefde en respect.'

Cath Luyten mocht tien jaar lang voor ‘Vlaanderen vakantieland’ de wereld rondreizen, Ivo Mechels is sinds 2016 CEO van Euroconsumers, de internationale consumentenkoepel boven Test-Aankoop, en als oorlogscorrespondent kent Rudi Vranckx het Midden-Oosten als zijn broekzak.

HUMO Zijn jullie blij hier te zitten zonder eens te moeten opstijgen?

Cath LUYTEN «Mij had je toch plezier gedaan met de boodschap: ‘En je mag alsnog vertrekken!’ De eerste keer dat ik het vliegtuig nam, was trouwens hier. In het zesde leerjaar mochten we met de hele klas het vliegtuig naar Koewacht op, en vlogen we boven de koeltorens van Doel.»

IVO MECHELS «Mijn eerste vliegreis was met mijn ouders, naar Spanje. Ik was toen 14, en ik weet nog dat ik erg geschrokken was door de turbulentie.»

Rudi VRANCKX «Ik was 9 toen ik voor het eerst met mijn ouders het vliegtuig naar Mallorca nam. Fantastisch. Je weet niet wat je precies moet verwachten, maar je vlíégt eindelijk. Wat ik me daarvan nog herinner, is dat er mensen op het vliegtuig aan het roken waren. Nu kun je je dat niet meer voorstellen. Ik vond toen al dat het stonk (lacht).»

MECHELS «Ik ben wel blij dat ik hier eens stressloos met een frisse pils zit. De laatste twee jaar neem ik het vliegtuig zonder erbij na te denken. Ik ben net terug van vijf dagen Rio, de week daarvoor zat ik twee dagen in Lissabon.»

VRANCKX «Ik ben sinds gisteren terug van vier dagen Perugia (een stad in Umbrië, red.), waar ik al twintig jaar een huis heb. Als ik moet decompresseren, ga ik daarheen. Daarvoor was ik zeventien dagen in Syrië en Bagdad. De oorlog blijft na zo’n opdracht voortwoeden, maar je kunt natuurlijk geen vijf jaar in Syrië blijven.»

LUYTEN «Zou je dat willen?»

VRANCKX «No way (lacht). Ik wilde er de vrouwen en kinderen van de verdwenen jihadi’s zoeken. Zodra je die gevonden en gesproken hebt, is de opdracht volbracht. Ik wilde ook per se naar Mosul, om de muzikanten te bezoeken die midden mei op mijn verzoek in Lier zijn komen optreden. Maar de laatste tien jaar kom ik ook graag terug thuis. Hoe meer je reist, hoe groter de behoefte om terug te keren.»