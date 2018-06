Afscheid van Paul Simon: de jonge garde brengt hulde: 'Hij leerde ons hoe je van liefdesverdriet een goeie song kunt maken'

Onze helden van weleer zijn moe of dood, maar Paul Simon (76) is gelukkig alleen dat eerste. Hij heeft nu zijn pensioen aangekondigd, en op 5 juli treedt hij een allerlaatste keer in België op, in het Antwerpse Sportpaleis. De Amerikaan kan daarna zijn gitaar aan de haak hangen in de wetenschap dat zijn muziek – geschreven samen met Art Garfunkel, of solo met klassiekers als ‘Graceland’ – nog steeds jonge artiesten inspireert. ‘Hij is een songwriter die niet in hokjes denkt. Welk genre hij ook aanraakt, hij klinkt altijd als Paul Simon.’