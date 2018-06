Jan Peumans, Vlaams Parlementsvoorzitter (67): 'Ik schaam me soms voor de uitspraken van mijn collega-politici'

Het gaat niet expliciet over een groen wallonie "dat was maar als Peumans daar toch heel graag vertoefd dat moet hij maar daar gaan wonen,maar dan staat zijn postje op de helling " Anderzijds ik vergelijk de politieke wedde niet met een brugpensioen, (en swt voor dummy's ),ik heb in het systeem gezeten en ik had misschien wat minder inkomen maar ik betaalde dan ook geen belasting,en had een paar ander voordelen,maar dat angstvallige verzwijgen maakt van mensen tot verdoken leugenaars.Maar a priori mijn jaar inkomsten bleef gelijk!! Waar mij het over gaat en ging is dat zij die 67 zouden moeten werken opgejaagd worden om langer te werken en anderzijds je er een hoop deeltijdse met vol loonbehoud gewoon van de arbeidsmarkt haalt wat op heel ondemocratische wijze gaat discrimineren tussen de zelfde werknemers klasse. Men haalt Waalse werknemers naar Vlaanderen ?waarom eerst niet eigen mensen aan het werk zetten?ten anderen ,zou ik begrip kunnen opbrengen voor mensen die doodmoe , ziek zijn en die het voordeel thuis laten ,maar gezonden en dan nog halftijdse van de arbeidsmarkt halen ,om nadien te moeten vaststellen dat ze later een ontoereikende pensioen hebben, dan komen jullie weer aandraven met drogreden omdat dan weer te vergoelijken.Maar ik heb het begrepen, deze regerings-meerderheid zit vol ezels en de opposities zijn de slimmeriken die het ooit gevonden hebben gekregen dat deze regering nu naar deze euvels moet grijpen ,en wat in 50 jaar teloor is gegaan is niet door deze regering gebeurt, maar door een aantal vorigen regeringen die gewoon alles al hadden uitgegeven voor dat het verdient werd en hun daden hebben nu de meerderheid van de bevolking aangezet naar de hevige ruk naar recht en maak jullie geen illusies de volgende verkiezingen zal de linkse zijde zuur opbreken wat zelf al zijn de peilingen niet wat sommigen nu verwachten maar ik weet heel zeker dat het nog harder zal worden als dat het al is, en weet er liggen blijkbaar nog een paar linkse lijken in de kast te zitten,