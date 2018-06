'Vier jaar geleden supporterde ik voor de Schotten, twee jaar geleden voor Wales en nu voor niemand. Ik ga dus niet uit de bol als België wint'

Peumans laat zich zuchtend in de zetel van het hotelrestaurant vallen, roert in zijn koffie en werpt een vermoeide blik op de tricolore vlaggen overal rondom ons. Hij kijkt enkele seconden onbewogen naar het televisiescherm en barst dan staccato los.

JAN PEUMANS «COL is Colombia, neem ik aan? En JAP is dan Japan? Ze zíén er alleszins Japans uit. Ik stel verder vast dat Japan met 2-1 voorstaat in de 92ste minuut. (Fronst) Een match duurt toch maar 90 minuten? Ik weet zéker dat een match maar 90 minuten duurt. Dat is het enige wat ik zeker weet over voetbal.

» (Gnuift) Ik ben eerlijk gezegd nooit een voetballiefhebber geweest, maar toen ik een klein manneke was, was mijn broer keeper bij het plaatselijke Hedera Herderen. Ik droeg altijd zijn sporttas.»

HUMO Erg volgzaam voor uw doen.

PEUMANS «Ik keek op naar mijn grote broer. En ik kreeg altijd een reep van Chocolade Jacques. In zilverpapier gewikkeld, er zat een plaatje bij dat je in een boek kon kleven. Dat hebt gij natuurlijk nooit gekend, maar vroeger was dat heel populair. Zelf heb ik nooit gespeeld: te veel schrik om schoppen te krijgen. Ik ben bang voor fysiek contact, ik heb nog nooit in mijn leven iemand geslagen. Wat dat betreft, ben ik een overtuigde pacifist. Een grote mond heb ik wel altijd gehad, dat was mijn verweer als iemand op mijn gezicht dreigde te slaan. Maar dat WK? (Blaast) Het laat mij koud.»

HUMO Hebt u net als in 2016 Belgische vlaggen laten weghalen uit het restaurant van het parlement?

PEUMANS (zwaait met de vinger) «Maar ik heb helemaal geen vlaggen laten weghalen: u mag nooit voor waar aannemen wat uw collega’s schrijven. (Op dreef) Als uw Franstalige collega’s bij mij op kantoor komen, stellen ze systematisch de vraag: ‘Où est le drapeau belge?’ Dan antwoord ik dat wij die nooit hebben gehad, ook niet toen Norbert De Batselier of Marleen Vanderpoorten voorzitter waren, en die kunt u toch amper verdenken van Vlaams-nationalistische gevoelens? Maar ik ben een schappelijke mens: toen de koning op bezoek kwam, hebben we wel een tricolore vlag laten aanrukken.»

HUMO Zijn er dit WK opnieuw richtlijnen vanuit de N-VA: hoe gaan we als partij om met de Rode Duivels?