'We moeten deze generatie nú leren om de smartphone weg te leggen en te bewegen'

Gaëtane Stassijns (professor fysische geneeskunde en revalidatie aan het UZA) «Studies melden dat liefst 30 procent van de jongeren last heeft van rugklachten. Dat hoge cijfer moet wel gerelativeerd worden: als je jongeren in een enquête vraagt of ze weleens last hebben van hun rug of nek, krijg je al snel een bevestigend antwoord. Ik denk niet dat een derde van de jongeren zulke ernstige klachten heeft dat ze ermee bij de dokter belanden. Maar dat er een stijgende trend is, is wel duidelijk. Dat merk ik ook in mijn praktijk. Terwijl ik vroeger vooral actieve, werkende mensen zag, krijg ik nu meer en meer jonge mensen over de vloer. Een verontrustende evolutie.»

HUMO Men wijst vaak naar het fervente gebruik van smartphones en tablets.

StassijnS «Tablets en smartphones leiden tot zittend gedrag, vaak in een niet-ergonomische houding. Als je met je smartphone bezig bent, neem je eigenlijk een loopje met de natuurlijke krommingen van ons lichaam: een holle kromming ter hoogte van de nek, bol ter hoogte van de bovenrug en weer hol aan de onderrug. Die krommingen zijn er niet zomaar: ze brengen onze rug in een zo min mogelijk belastende positie. In een normale positie moeten je nekspieren enkel je hoofd in de juiste positie houden.

»Als je je hoofd naar voren buigt om naar een scherm te kijken, moeten je spieren veel harder werken. Dat is elementaire fysica. Om het hoofd de hele tijd in die voorovergebogen positie te houden, vragen we veel van de nekspieren. Ze zullen daardoor weliswaar sterker worden, maar vaak raken ze overbelast. Met klachten als gevolg. Dat is wat men bij ons weleens een smartphone-nek noemt.»

HUMO Een hoofd is ook een pak zwaarder dan we zouden denken: het weegt 5 kilo. Als het te ver naar voren hangt, omdat we naar beneden kijken, kan het naar verluidt een trekkracht tot bijna 30 kilo uitoefenen.