'De familie Trump': hoe Donald Trump zijn vrouw leerde kennen en andere onwaarschijnlijke verhalen

'Melania walgde aanvankelijk van hem: hij probeerde haar te versieren in een nachtclub toen zijn date even naar de wc ging'

Toen het Sloveense fotomodel Melania Knauss in september 1998 met het idee speelde om na enkele jaren New York terug te keren naar Europa, kreeg ze een uitnodiging voor een feestje in Midtown Manhattan. Haar bankrekening was nagenoeg leeg en normaal gesproken ging ze nooit uit. Gewoonlijk trok ze naar de bioscoop of ging ze sporten, soms naaide ze een hele avond kleren voor zichzelf in haar appartement. Maar het feestje in de Kit Kat Club – een tent in 43rd Street die was vernoemd naar de club in de musical ‘Cabaret’ – werd georganiseerd door Paolo Zampolli, een zakenman van Italiaanse afkomst en eigenaar van castingbureau ID Models. Zijn feestjes waren befaamd. Hij bracht tijgerwelpen binnen in de club, één keer zelfs een alligator. En ook beroemdheden, zoals vastgoedmagnaat Donald Trump, die met de ene blondine aan de arm binnenkwamen en met een andere weer vertrokken. Die avond was Trump gearriveerd in het gezelschap van het Noorse fotomodel Celina Midelfart. Maar toen zij naar het toilet ging, stapte hij op Melania af. ‘Ik werd helemaal gek,’ vertelde hij later bij Larry King over de eerste keer dat hij haar zag. ‘Er zat een beroemd supermodel naast Melania en het was de bedoeling dat ik haar zou ontmoeten. Maar ik zei: ‘Vergeet haar. Hoe zit het met die daar links?’

‘Die daar links’ had maar een vaag besef van wie Donald was. ‘Ik had mijn leven en mijn wereld,’ zei ze later over de kennismaking. ‘Ik volgde Donald Trump en zijn manier van leven niet.’ Toen Donald Melania’s telefoonnummer vroeg, antwoordde zij volgens de legende dat zíj liever zíjn nummer had. Dat was een test, zegt ze. Als hij haar zijn kantoornummer gaf, wist ze meteen dat het niet serieus was. Hij gaf zijn kantoornummer, maar ook het nummer van z’n appartement in Trump Tower én het nummer van zijn buitenverblijf in Mar-a-Lago. Melania vertelde haar kennissen echter dat ze geen interesse had, zeker niet nadat ze had gezien hoe hij haar had benaderd terwijl hij met een andere vrouw was aangekomen. Zampolli’s toenmalige vriendin, een Hongaars model dat in hetzelfde flatgebouw woonde als Melania, vertelde dat haar vriendin ‘walgde’ van de gang van zaken en dat er ‘absoluut geen sprake van was dat ze Donald zou bellen.’

»Maar ze belde wél, waarop Donald haar meenam naar de Moombah, dé club van dat moment. Daarna nam hij haar mee met zijn privévliegtuig, voor een weekendje naar Mar-a-Lago. Het duurde niet lang tot hij haar aan zijn kinderen voorstelde. Die hadden zich geweldig geërgerd aan Trumps tweede vrouw, Marla, maar ze waren ouder nu en konden wel om met Melania. De kinderen waren intussen ook wel wat gewoon: Melania was niet de eerste, tweede of zelfs maar tiende aantrekkelijke jonge vrouw met wie ze hun vader in het uitgaansleven zagen. ‘Zolang zijn vriendinnen niet jonger zijn dan mijn oudste broer, kan ik ermee leven,’ schertste Ivanka Trump in de ‘Mail on Sunday’, doelend op Don jr., die op dat moment begin de 20 was. Het enige wat haar tegenstond, was dat ze goed kon zien waar die jongere vrouwen vaak op uit waren. ‘Hij was eens samen met een vrouw die alleen maar op zijn geld uit was. Ik doorzag haar, en dat heb ik haar meerdere keren in haar gezicht laten weten,’ vertelde ze. ‘Het is gelukt om van haar af te komen.’ Bij Melania maakte ze zich minder zorgen. Ze kon voelen dat ze ‘een goed karakter’ had, en ze kende haar vader lang genoeg om te weten dat de relatie al gedaan zou zijn als het haar alleen om het geld te doen was. ‘Papa is een veel te groot lastpak om het lang bij uit te houden als je motieven niet zuiver zijn.’

'Trump droomde al in 1999 van het presidentschap. Hij plande een fotoshoot in GQ om Melania te introduceren als potentiële first lady'

NAAKT IN EEN BOEING

Eind 1999 begon Donald met de gedachte te spelen om zich kandidaat te stellen voor het presidentschap, als lid van de kleine Reform Party. Terwijl hij zijn hoofd brak over de volgende stappen, gaf hij Melania een zetje in haar carrière. Hij stond erop dat ze een covershoot zou doen voor het Britse blad GQ en hij leende zelfs zijn Boeing voor de foto’s. Het idee was dat Melania een soort bondgirl moest uitbeelden die het tot first lady zou kunnen schoppen. Zoals het verhaal bij de foto’s suggestief luidde, is ‘Melania een deskundige op het gebied van vliegtuigamusement. Miss Knauss geniet van het vooruitzicht om in de toekomst lijfelijk druk uit te oefenen op staatsaangelegenheden: ‘Ik zal alles geven wat ik in huis heb om mijn man bij te staan.’’ Melania toonde haar bijstand naakt, of nauwelijks verhuld. Op één foto ligt ze languit, naakt, afgezien van een diamanten halsband en zware diamanten banden om beide polsen, op een deken van bont. Op een andere foto graait ze in een diplomatenkoffer die is gevuld met nog meer diamanten armbanden, terwijl ze bijna uit haar negligé barst. Het was niet wat je noemt een traditionele fotoshoot voor een first lady in spe. Donald was de dag van de opnames niet ter plekke en stond erop dat de foto’s eerst bij hem op kantoor zouden passeren. Het tijdschrift koos de cover en enkele andere beelden en stuurde ze op. Vrienden herinneren zich hoezeer hij in zijn nopjes was met een vriendin die er zo goed uitzag, en dan nog in een shoot voor een prestigieus tijdschrift. ‘Hier werd zijn droom waar,’ zegt één van hen.