Hoera vakantie? Voorkom vakantiestress met Humo's rustgevende survivalgids (1)

'Veel mensen komen zieker thuis dan dat ze vertrokken zijn, en lopen na hun reis nog een tijdje angstig en agressief rond'

Bij een geslaagde zomer hoort een mooie reis, maar die is vaak minder ontspannend dan gehoopt. Steeds meer mensen vallen namelijk ten prooi aan vakantiestress, en komen vermoeider thuis dan ze vertrokken zijn, weet stressexpert Luc Swinnen.

HUMO Vakantiestress wordt weleens de nieuwe burn-out genoemd. Komt het zo vaak voor?

Luc Swinnen «Ik schat dat 30 à 40 procent van de mensen last heeft van vakantiestress.»

HUMO Wat zijn de voornaamste oorzaken?

Swinnen «Veel mensen zitten nog volop onder de stress als ze vertrekken. Vlak voor ze met vakantie gaan, werken ze doorgaans extra hard om nog zoveel mogelijk gedaan te hebben. In plaats van eerst een paar dagen tot rust te komen, willen ze zo snel mogelijk vertrekken. Vaak moet er op het laatste nippertje nog een hoop geregeld worden. Ook dat zorgt weer voor stress. Het resultaat is dat men tjokvol adrenaline en cortisol (het stresshormoon, red.) op zijn bestemming aankomt. Het is geen goed idee om dan meteen aan het strand te gaan liggen. De eerste drie, vier dagen moet je actief blijven, anders stapelen de adrenaline en het stresshormoon zich op, en dat kan ons lichaam niet aan. Je bouwt je activiteit dus best geleidelijk aan af. Dat doen de meesten natuurlijk net níét.

»Veel mensen blijven ook werken op vakantie. Ze checken hun mails of zitten nog regelmatig te bellen voor het werk. Dan kun je beter gewoon thuisblijven.»

HUMO Nogal wat werkgevers eisen dat werknemers tijdens hun vakantie bereikbaar blijven.

Swinnen «Dat is heel onverstandig. Het is belangrijk dat mensen uitgerust zijn als ze terugkomen van vakantie. Als je op vakantie elke dag met het werk in je hoofd zit, kun je natuurlijk niet recupereren.»

HUMO Volgens een enquête van sociaal secretariaat Securex leidt vakantie tot stress omdat er werk blijft liggen. Drie op de vier Belgische werknemers gaf aan voor en na een vakantie veel harder te moeten werken.

Swinnen «Vergeet ook niet de stress van de volle inbox. Voor hun vakantie proberen mensen nog zoveel mogelijk mails te beantwoorden en op hun eerste werkdag zit die inbox alweer bomvol – vaak onnodige – mails. Maar dat is makkelijk op te lossen. Ik delete na de vakantie altijd al mijn e-mails. Wie je echt nodig heeft, mailt wel terug, hoor.»

HUMO Niet alleen het werk bezorgt vakantiegangers stress.

Swinnen «Nee, de reis zelf én de reisgenoten zijn ook een stressfactor. Door het jaar zien partners en kinderen elkaar alleen ’s ochtends, ’s avonds en in de weekends. Op vakantie zitten ze plots twee weken of langer op elkaars lip. Dat leidt onvermijdelijk tot spanningen. Bovendien heeft iedereen verschillende verwachtingen: de één wil avontuur, de andere wil rust. Daar komen vaak conflicten van.

»Je hebt bovendien geen vluchtmogelijkheid. Als je je thuis ergert of als er hommeles is, kun je in een andere kamer gaan zitten of de deur uitgaan. Op vakantie zit je vaak met z’n allen in een te krap appartementje en valt er niet aan elkaar te ontsnappen.»

'Pas in de derde week van je vakantie kom je helemaal tot rust. Meerdere korte vakanties zorgen alleen maar voor meer stress'

Buffet voor roofdieren

HUMO Reizen is duur. Mensen hebben er een jaar naar uitgekeken en willen er alles uithalen. Zorgt dat ook voor stress?