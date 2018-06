Humo's Onbetaalbare Zomerboekentips van Johan Op de Beeck, Saskia de Coster en Jean Paul Van Bendegem

'Op de boerenbuiten zitten, het gras maaien en lezen, meer hoeft dat niet te zijn'

‘Versailles door andere ogen’

JOHAN OP DE BEECK (voormalig VRT-journalist en auteur) «Ik ga op vakantie naar Amerika en ik wil in Virginia en Maryland zeker de slagvelden van de burgeroorlog bezoeken, dus er moet iets over de Civil War mee. Daar bestaat trouwens een ongelofelijk prachtige en onlangs gerestaureerde televisiereeks van Ken Burns over. Echt een aanrader als je eens twaalf uur de tijd hebt.»

HUMO Je spreekt hier tot lezend Vlaanderen, Johan.

OP DE BEECK «Wel, als ze nog even geduld oefenen, kunnen ze binnenkort mijn vertaling lezen van ‘Et moi, je vis toujours’ van Jean d’Ormesson, de laatste van de grote Franse intellectuelen. Hij heeft in de laatste dagen van zijn leven een fantastisch boek over de wereldgeschiedenis afgewerkt. Een boek in de ik-vorm, vanuit het standpunt van de geschiedenis. Het werd in Frankrijk in januari gepubliceerd, een maand na zijn dood.»

HUMO Jouw eigen boek over de Zonnekoning ligt sinds april in de winkel, dus dit jaar geen reisje naar Versailles voor jou?

OP DE BEECK «Toch wel, want nu zijn er heel wat mensen die er met mij heen willen om ter plekke het verhaal te proeven.»

HUMO Wat geef je hun mee als voorbereidend huiswerk?