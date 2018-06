'Concerten! Boeken! Expo's! Films! Een nacht in de nor! Wandelen met alpaca's! Yoga! Alcohol! Porno!'

1 GELOOF IN SPROOKJES

Huilende kinderen in kooien, de VS die zich terugtrekken uit de VN-mensenrechtenraad en Radja Nainggolan die niet mee mocht naar het WK: het is moeilijk om nog in sprookjes te geloven. Het Intercultureel Sprookjesfestival van Chiny helpt u – of op z’n minst uw kroost – een handje door een wolkje spektakel en feërieke magie uw richting uit te blazen, met sprookjesvertellers en animatie in de Waalse openlucht. En ze leefden nog lang en gelukkig.