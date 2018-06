'Wat Donald Trump en Bart De Wever van sekstherapeute Dr. Ruth kunnen leren'

José (5), een jongetje uit Honduras, werd vorige maand door immigratiebeambten gescheiden van zijn vader, nadat ze samen bij El Paso de grens tussen Mexico en de VS waren overgestoken. De vader werd afgevoerd naar een detentiekamp. José werd op het vliegtuig naar Michigan gezet en ondergebracht in een gezin van vriendelijke onbekenden. ’s Nachts in zijn slaapkamer klampt hij zich vast aan de tekeningen die hij heeft gemaakt van zijn moeder en broertjes en zusjes in Honduras, tussen het bendegeweld, en van zijn vader in een Amerikaanse gevangenis. En hij blijft maar vragen: ‘Wanneer zie ik mijn papa weer?’

Die kwelling voor José – het gevolg van het inmiddels na luid protest bijgestelde immigratiebeleid van de regering-Trump, waarin kinderen van hun ouders worden gescheiden als ze zonder papieren de VS binnenkomen – deed me denken aan een gesprek dat ik een paar jaar geleden hoorde tussen Henry Kissinger en Ruth K. Westheimer. We waren te gast op een diner in New York voor de Duitse bondskanselier Angela Merkel, van wie ik een portret had geschreven. Er zaten Amerikaanse en Duitse figuren uit de buitenlandse politiek aan tafel en ik kon me indenken waarom Kissinger erbij was, maar Dr. Ruth? Dat was me een raadsel – haar kende ik alleen als die kleine sekstherapeute van de tv.

Dat was in het najaar van 2015, op het hoogtepunt van de Europese vluchtelingencrisis. Duitsland had aangekondigd dat het een miljoen vluchtelingen zou toelaten, van wie het merendeel de burgeroorlog in Syrië was ontvlucht. Dat besluit was Merkel op zware kritiek komen te staan, ook van Henry Kissinger (95), zelf een Joodse vluchteling uit nazi-Duitsland. Hij kon de neiging om één mens te redden natuurlijk bewonderen, zei hij, maar een miljoen? Dat zou de Duitse beschaving veranderen. Net alsof de Romeinen de barbaren binnen hadden gelaten, zei Kissinger. Merkel luisterde aandachtig als altijd, en had als enige weerwoord: ‘Welke keuze hebben we?’