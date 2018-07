Verboden liefde op school: 'Op de nachtbus liet de lerares plots haar hand in mijn broek glijden'

'Toen we naar Brussel gingen om anoniem hand in hand te kunnen wandelen, kwamen we een andere leerkracht met een knappe leerlinge tegen, ook hand in hand'

Thomas: ‘Kussen in de keuken’

Toen Thomas* in het zesde middelbaar zat, bekende zijn tien jaar oudere leerkracht dat ze verliefd was op hem. Hun relatie zou vier jaar duren.

HUMO Jij was 17, zij 27. Een puber die wordt verleid door zijn lerares. De ultieme natte droom?

THOMAS «Als zij het initiatief niet had genomen, was het idee nooit bij me opgekomen. Maar als een knappe lerares zegt dat ze verliefd op je is, is dat zo onwerkelijk dat je niet meer beseft waarmee je bezig bent.

»In september stond ze de eerste keer voor onze klas en in februari is onze affaire begonnen. Zowel zij als ik had een lief, maar dat hield ons niet tegen. Muziek was ons bindmiddel. Ik was van plan om samen met mijn bandje op te treden op het vrij podium van de school. Tussen de lessen door babbelden we daarover, en vertelde zij dat zang één van haar hobby’s was. Ik opperde dat ze mocht meedoen met ons optreden, al lachend. Maar even later kreeg ik een eerste sms. Of ze eens met de band mocht repeteren. Ik wist dat haar lief een dj was en dat hij veel waardevolle contacten had in de muzieksector. Dat maakte haar in mijn ogen nog veel cooler. Ze was benaderbaar, sympathiek en zowat één van ons. Maar verliefd was ik niet. Het was eerder een soort blinde idolatrie.»

HUMO Is er tijdens die eerste repetitie iets gebeurd?

THOMAS «We repeteerden in een leegstaand herenhuis. Heel idyllisch en romantisch, met stoffen muurbekleding en glazen kroonluchters. Er hing sowieso een intieme sfeer en de avond waarop zij binnenstapte nog veel meer. Terwijl de band in de woonkamer zat, is ze mij in de keuken beginnen te kussen. Toen de rest naar huis was en een andere vriend met zijn liefje al naar boven was, zijn we in bed beland. Dat was meteen ook mijn ontmaagding.»

HUMO Wou je die verovering de volgende ochtend niet meteen aan de grote klok hangen?

THOMAS «Nee, op school wist niemand ervan. Behalve die ene maat die ook in ons repetitiehok was blijven slapen. Hij vond het net zo spannend en surreëel als ik. ‘Ben je wel zeker dat dit een goed idee is?’ vroeg hij meermaals. Thuis heb ik wel alles verteld, na zes maanden. Mijn ouders waren net uit elkaar en hadden andere dingen aan hun hoofd. Ze zijn dus nooit echt tegen die relatie ingegaan. Mijn moeder leek het zelfs tof te vinden dat een leerkracht gevallen was voor haar zoon. Mijn vader was sceptisch, maar stelde geen veto. Al was dat misschien beter geweest voor mij.»