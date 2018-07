'Het volk is niet tegen elke vorm van immigratie, het is alleen bang dat politici de controle kwijt zijn'

– Laten we even in de toekomst kijken: hoe zal Groot-Brittannië er over twintig jaar uitzien volgens u?

Tony Blair «Dat hangt af van wat er na de brexit zal gebeuren. Ik blijf de hoop koesteren dat Groot-Brittannië in de Europese Unie blijft, dat is nog altijd een mogelijkheid. Afgezien daarvan beleeft het Westen een technologische revolutie die alles grondig zal veranderen – denk maar aan artificiële intelligentie en big data.»

– De brexit bracht maatschappelijke en culturele verschuivingen aan het licht.

Blair «Daarom is die zo verontrustend. We moeten goed nadenken over hoe we reageren op de globalisering en de massale migratie, zeker als daarbij sprake is van een radicale islam. We hebben duidelijke antwoorden nodig, en de EU-lidstaten moeten op dezelfde lijn zitten. Europa heeft nood aan regels voor de immigratie, die overal gerespecteerd moeten worden. De bevolking is niet mordicus tegen elke vorm van immigratie gekant, maar ze is bang dat de politici de controle verloren hebben.»

– U hebt eind 2016 het Tony Blair Institute for Global Change opgericht, dat zich over die problemen buigt. Wilt u nu met die denktank aan wereldpolitiek doen?

Blair «Ik wil argumenten aanreiken en campagnes strategisch ondersteunen voor wie dat vraagt. Voor de buitenwereld lijkt de brexit onvermijdelijk, omdat de regering en de meerderheid van de bevolking ervoor zijn. Maar de waarheid is dat de onderhandelaars op een dilemma zijn gebotst. Als Groot-Brittannië nauwe banden met Europa wil onderhouden, moet het zich aan alle regels van de Europese Unie houden, maar waarom zouden we die dan verlaten? Ofwel breken we radicaal met Europa, maar dan zal de economische schade aanzienlijk zijn. De regering heeft dat probleem nog altijd niet opgelost. Ik denk dat alleen de Britse bevolking dat kan in een nieuw referendum.»

– Ofwel draait de regering nog even om de hete brij heen.