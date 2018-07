'Sandra Bullock: 'Absoluut geen sprake van divagedrag''

‘Scheisskopf!’ Gevraagd naar haar favoriete woord uit het Duits hoeft Bullock niet lang na te denken. De krachtterm rolt als vanzelfsprekend over haar lippen. Niet verwonderlijk, want de Amerikaanse actrice spreekt vloeiend Duits. Als dochter van de Duitse operazangeres Helga Meyer en een Amerikaanse vader, die de kost verdiende als stemcoach, woonde Bullock tot haar 12de in Neurenberg. Daarna verkaste het gezin naar de Verenigde Staten. De kennis van de taal kwam haar goed van pas in ‘Ocean’s 8’: Bullocks personage Debbie Ocean geeft zich immers uit als een Duitse journaliste om een belangrijk gala bij te kunnen wonen.

Sandra Bullock «Duits zit in mijn DNA, daarom heb ik nog steeds een hele rist scheldwoorden in mijn repertoire. Ik heb mijn kennis wel even moeten oppoetsen, want ik wilde dat het allemaal perfect zou klinken. Dat ben ik aan mijn verleden verplicht.»